17 июля 2019 г. Оливер Кэррол | The Independent Москва готовится к новым протестам после того, как оппозиционных политиков не допустили к участию в городских выборах "Оппозиционные политические деятели Москвы, участие которых в предстоящих выборах в Московскую городскую Думу было заблокировано, призвали своих сторонников потребовать от Кремля совершить кардинальный разворот", - передает The Independent. "Ко второй половине дня вторника почти всем независимым кандидатам на выборах было заявлено, что им не позволят баллотироваться. И, напротив, подавляющее большинство из 216 человек, получивших зеленый свет, оказались сторонниками Владимира Путина. Дальнейшие решения местных избирательных комиссий, как ожидается, не изменят общую картину", - пишет автор публикации Оливер Кэррол. "В преддверии выборов 8 сентября российские власти ввели новые жесткие требования. Впервые тех, кто идет не по партийным спискам, обязали собрать подписи у 3% своего электората. Новые правила автоматически исключают кандидатов, если 10 процентов их подписей по какой-либо причине признаются недействительными. (...) Исключены были все самые известные кандидаты от оппозиции. Среди них - Илья Яшин, близкий соратник убитого лидера оппозиции Бориса Немцова; Любовь Соболь, юрист и близкий союзник врага Кремля Алексея Навального; и Дмитрий Гудков, бывший депутат Госдумы и один из тех единственных четырех, кто проголосовал против аннексии Крыма в 2014 году. Все трое имели хорошие шансы на избрание", - указывает газета. Отец Гудкова, Геннадий, также бывший депутат, является еще одним кандидатом от оппозиции, который, как ожидается, будет признан несоответствующим требованиям. В беседе с The Independent Гудков-старший назвал этот процесс "чисткой". "Они думали, что могут остановить нас подписями, но, потерпев неудачу, они обратились к более репрессивным мерам, - сказал он. - Они понимают, что не могут выиграть честно. Поэтому взамен мы видим преступную узурпацию политической власти". "Процесс проверки подписей включает ручной перенос данных из рукописных списков в официальные базы данных, - рассказывает The Independent. - Затем они сверяются с избирательными списками. Многие из дисквалифицированных говорят, что на данном этапе сотрудниками комиссии были преднамеренно допущены ошибки. В одном случае местная комиссия забраковала подпись Виктора Шейниса, политолога, наиболее известного тем, что он был соавтором российской конституции. В другом случае она постановила, что поддержка Яшина Гудковым была сфабрикована. Гудков настаивает, что подпись была его". Яшин был дисквалифицирован поздно вечером в понедельник после того, как власти отклонили 11,4% его подписей. "(...) Некоторые оппозиционные голоса задавались вопросом, стоят ли вообще выборы в городскую Думу битвы", - говорится в статье. Гудков назвал такой анализ недальновидным, заявив, что присутствие оппозиционных политиков в любом законодательном органе имеет решающее значение - и, в первую очередь, в российской столице. "Выборы в столице всегда важны, - сказал он. - Как только у вас там появляются люди, вы можете влиять на повестку дня. Вы влияете на телевидение и газеты. И столицы, помните, это те места, где происходят революции". "(...) Оппозиционные политики настаивают на том, что протесты будут продолжаться, пока их не восстановят в избирательных бюллетенях", - указывает The Independent. Источник: The Independent