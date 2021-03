17 марта 2021 г. Марк Беннеттс | The Times Теперь Путина восхваляют как главного ловца карандашей "Было время, когда президент Путин демонстрировал стране свое здоровье и мужественность, разъезжая с голым торсом на лошади по дикой природе, купаясь в сибирских реках и поднимая с глубин Черного моря древние амфоры. Сейчас, когда 68-летний российский лидер на протяжении пандемии преимущественно в основном прикован к своей подмосковной резиденции, государственное телевидение ограничивается восхвалением способности Путина не допускать падения карандашей с его рабочего стола", - пишет обозреватель The Times Марк Беннеттс. "Вот реальные кадры того, как он поймал улетевший было со стола карандаш". Эта фраза в передаче Владимира Соловьева "Москва. Кремль. Путин" относилась к видео, запечатлевшему, как Путин протянул руку, чтобы не дать упасть своенравному карандашу. "Реакция прекрасная и надо отметить, что президент в отличной спортивной форме - боевые искусства никуда не уходят", - заметил 57-летний Соловьев. Он также спросил гостя программы, пытался ли он повторить подвиг президента, и, когда тот признался, что нет, посоветовал ему как можно больше заниматься спортом. Путин имеет черный пояс по дзюдо", - говорится в статье. "Программа, запущенная в 2018 году, транслируется в прайм-тайм по вечерам в воскресенье на государственном телеканале "Россия-1". Ранее в ней восхвалялась любовь Путина к детям, его телосложение и даже полушутя предполагалось, что бывшего сотрудника КГБ боятся медведи". "Оппозиционный интернет-телеканал "Дождь" сравнил передачу на "Россия-1" с культом личности Владимира Ленина в советские времена. Хотя программа называется еженедельной, иногда она исчезает из программы, по-видимому, из-за нехватки материала", - предполагает автор публикации. - Критики также сравнивали этот выпуск с пропагандистскими передачами в Северной Корее или Туркменистане, бывшем советском государстве, где президент Бердымухамедов регулярно поднимает тяжести, стреляет по мишеням на стрельбищах или исполняет эстрадные песни". (...) Источник: The Times