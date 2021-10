18 октября 2021 г. Крис Смит | The Times Россия предлагает ослабить газовый кризис, в то время как Владимир Путин проявляет холодность в отношении Cop26 "Россия предложила "спасти" Великобританию от высоких цен на газ и заявила, что не торопится достигать нулевого уровня выбросов. Президент Путин еще не решил, участвовать ли в климатической конференции Cop26, заявил вчера посол России, что стало очередной пессимистичной оценкой этого мероприятия. Организаторы вовлечены в раскол со своими спонсорами после того, как компании в письмах к министрам атаковали Cop26 как "плохо управляемое" мероприятие", - сообщает The Times. "Голубые фишки", компании, которые потратили миллионы на спонсирование конференции в Глазго, выступили против "инерции" и "смещения целей" в государственном планировании, написала The Guardian. В письме организаторам мероприятия ведущие спонсоры пожаловались на отложенные решения, плохую коммуникацию и неопытность чиновников, планирующих мероприятие. Sky, Sainsburys, NatWest и Unilever, а также четыре энергетические компании - Hitachi, National Grid, Scottish Power и SSE - входят в число 11 основных спонсоров мероприятия, платежи которых используются для покрытия счета в 250 млн фунтов, говорится в статье. "По данным источника, планирование мероприятие вызывает "глубокое разочарование". "Из-за Covid у них был дополнительный год на подготовку к Cop, но не похоже, что это время было использовано для улучшения прогресса. Чувствуется, что все делалось в последнюю минуту", - заявил источник газете. (...) "Вчера вечером один из ветеранов Cop нанес ответный удар, предположив, что компании больше озабочены тем, чтобы были видны их логотипы, а не климатом. "Такое ощущение, что некоторые из этих спонсоров забыли о настоящей причине, по которой мы находимся в Глазго, - сказали они. - Cop не про брендинг, Cop - про борьбу с изменением климата". (...) "После того, как британскому премьер-министру Борису Джонсону сообщили, что президент Китая Си не будет присутствовать на Cop26, Андрей Келин, посол России в Великобритании, сказал, что российский президент, возможно, также не будет присутствовать. Но он обещал российскую делегацию "очень высокого уровня" в составе более 200 человек", - передает газета. Отвечая на вопрос BBC1 в программе "Шоу Эндрю Марра", следует ли России стремиться к достижению нулевых выбросов быстрее, чем к 2060 год, Келин отметил, что Россия не очень спешит, т.к. не хочет прыгать. Мы не верим, что постановка искусственных целей и не очень хорошо рассчитанных целей поможет, пояснил он. Как пишет The Times, "министры считают, что Россия использует глобальную нехватку газа, чтобы заставить ЕС одобрить трубопровод по дну Балтийского моря. Келин опроверг, что его правительство задерживает поставки "по политическим причинам". Хотя только около 2% британского газа поступает из России, Келин предложил помочь справиться с четырехкратным ростом цен за последние месяцы". (...) Источник: The Times