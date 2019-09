18 сентября 2019 г. Джон Шарман | The Independent Ядерная война между США и Россией в первые часы унесет жизни 34 млн человек и она все более вероятна, говорится в исследовании Принстонского университета "В ядерной войне между США и Россией в случае, если конвенциональный конфликт зайдет слишком далеко, будут убиты или ранены более 90 млн человек, согласно новой имитационной модели, созданной учеными. Такой сценарий стал "драматически" более вероятным в последние два года в связи с тем, что две страны свернули поддержку мер по контролю над вооружениями, указывает группа ученых их Принстонского университета", - передает The Independent. "Имитационная модель, ставшая результатом исследования, проведенного в рамках Программы "Наука и глобальная безопасность" Принстонского университета, заставляет предположить, что в первые часы тотальной ядерной катастрофы погибнет 34 млн человек и 57 млн будут ранены - не считая тех, кто в результате этого останется больным и столкнется с другими долгосрочными проблемами". "(...) Среди разрушений во всем мире будет и ядерное сожжение Европы, которое, как утверждают ученые Принстона, может быть спровоцировано эскалацией конвенциональной войны между Россией и НАТО", - говорится в статье. "В надежде остановить продвижение США и НАТО Россия делает ядерный предупредительный выстрел с базы около города Калининграда. НАТО отвечает одним тактическим ядерным воздушным ударом, - предполагают ученые. - Когда ядерный порог пересечен, боевые действия перерастают в тактическую ядерную войну в Европе. Россия направляет 300 ядерных боеголовок с помощью самолетов и ракет малой дальности, чтобы поразить базы НАТО и наступающие войска. НАТО отвечает примерно 180 ядерными боеголовками, которыми оснащена авиатехника". После этого обе стороны наносят сотни новых ударов по военным ядерным силам противника. (...) Позже Вашингтон и Москва целят по населенным пунктам, обрушивая до 10 ракет на город, запуская их с оставшихся подводных арсеналов". "Ученые Принстона утверждают, что эта видео-имитация "основана на реальных стратегиях применения ВС, целях и оценках смертности". Согласно имитации, первый ядерный взрыв, похоже, происходит на территории Польши, недалеко от Вроцлава и границ с Германией и Чешской Республикой", - отмечается в статье. "The Independent направил в Принстон вопрос, были ли смоделированы какие-либо другие сценарии, например, сценарий, в котором первым применяет ядерное оружие НАТО (...). С просьбой предоставить комментарии обратились как в министерство обороны США, так и в посольство России в Великобритании", - сообщает издание. "Сэм Дудин, научный сотрудник Королевского института оборонных исследований Великобритании, заявил The Independent, что сценарий взаимного уничтожения, прогнозируемый Принстоном, является маловероятным, поскольку политика США с 1950-х направлена на избегание прямой конвенциональной войны с Россией. Москва также не хочет войны с НАТО, указал он". "Если оценивать модель с оперативной точки зрения, то складывается впечатление, что из Европы исчезли интегрированные системы ПВО. Эти системы будут иметь большое значение при нанесении ядерных ударов, производимых с самолетов. Оценки жертв также кажутся низкими", - добавил он. "Кроме того, по-видимому, не попали во внимание некоторые вероятные цели. Учитывая, что Франция является ядерной державой, а британские атомные подводные лодки находятся около Фаслейн в Шотландии, это выглядит как упущение, которое демонстрирует американскую тенденцию игнорировать союзников. Терминология довольно типична для представления США о НАТО. В то время как Великобритания будет говорить об операции НАТО, в противовес операции НАТО-Великобритания, США обычно рассматривают НАТО как нечто отдельное от них", - заявил он. "Эта имитационная модель появилась в то время, когда физики Принстонского универстета запускают проект, чтобы убедить коллег-ученых в необходимости уменьшения угрозы, создаваемой ядерными вооружениями", - пишет The Independent. (...) Источник: The Independent



