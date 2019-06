19 июня 2019 г. Марк Бридж | The Times Русские создали сгенерированный ИИ профиль рыжеволосой красотки, чтобы красть военные секреты "Подозреваемые российские шпионы использовали сгенерированное компьютером изображение привлекательной рыжеволосой девушки, нацеливаясь на американских чиновников и британского эксперта-кремленолога", - сообщает The Times. "Кэти Джонс" сообщала в своем профиле на LinkedIn, что она занимает высокопоставленную должность в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне. Она использовала аккаунт в социальных сетях, чтобы связываться с членами других аналитических центров, с заместителем помощника госсекретаря, со старшим помощником сенатора и Полом Уинфри, экономистом, кандидатуру которого рассматривают на место в Федеральном резерве", - передает газета. "Американский военный в отставке признался, что принял приглашение установить контакт, потому что специалистка по России с поразительными сине-зелеными глазами выглядела "привлекательной". В числе связей Джонс среди высокопоставленных военных был бывший военный атташе США в Москве", -говорится в статье. "Однако именно британский эксперт по России впервые заподозрил, что симпатичное личико сгенерировано искусственным интеллектом (...). Кира Джайлза из аналитического центра Chatham House пригласили "установить контакт" с Джонс в марте. Он рассказал The Times, что изначально проигнорировал приглашение, но присмотрелся к нему, когда сайт по установлению деловых контактов прислал ему напоминание. Джонс утверждала, что несколько лет являлась специалистом Центра стратегических и международных исследований по России и Евразии и получила образование, специализируясь на исследованиях, посвященных России, в Мичиганском университете", - сообщается в публикации. "Она выглядела моложе, чем должен был бы выглядеть кто-то с таким опытом, и я давно сотрудничал с Центром стратегических и международных исследований, так что я должен был бы о ней слышать. Потом я провел обратный поиск по изображению и не нашел ничего, что очень подозрительно", - рассказал Джайлз. "Он показал аккаунт Мунире Мустаффе, эксперту контрразведки, который изучил фотографию и пришел к выводу, что это фейк, созданный искусственным интеллектом на основе таких признаков, как случайные формы и необычное расположение черт", - передает The Times. Другие эксперты сообщили Associated Press, что они также считают, что фотография является подделкой, сгенерированной искусственным интеллектом. Центр стратегических и международных исследований и Мичиганский университет отрицают, что когда-либо слышали о Джонс, отмечается в статье. Как указывает The Times, "хотя ранее уже сообщалось об использовании профилей в сети LinkedIn для шпионажа, в том числе Китаем и Ираном, это первый известный случай использования "дипфейка" (от англ. deepfake, изображение, созданное компьютерным алгоритмом из огромного количества изображений - Прим. ред.), а не незаконное использование фотографии реального человека. (...)" "Неясно, добавил Джайлз, использовался ли профиль для шпионажа или те, кто его контролирует, все еще наращивали его авторитет, когда он был обнаружен. По его словам, шпионы обычно устанавливают связь со своей целью, а затем убеждают человека открыть ссылку, зараженную вредоносным ПО, получая скрытый доступ к его компьютеру или сети. Это может предоставить информацию военного или иного характера, - пишет издание. - Обнаружение поддельности профиля, говорит Джайлз, поставило вопрос о том, "насколько велики сети, которые, по-видимому, создают русские?" "По словам Джайлса, он подозревает, что Джонс была создана русскими. Другие аналитики заявили лишь, что ее профиль имеет признаки операции, поддерживаемой государством. (...)", - говорится в статье. Источник: The Times