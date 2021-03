19 марта 2021 г. Лариса Браун | The Times Россия "глушит сигналы" на базе британских ВВС на Кипре "Россия, как предполагается, неоднократно пыталась глушить сигналы, ведя радиоэлектронную борьбу против самолетов британских ВВС, взлетающих с Кипра. Источники в военной разведке Великобритании сообщили, что некое "враждебное государство" регулярно пыталось вмешиваться в спутниковые коммуникации транспортного самолета A400M, покидающего базу ВВС Akrotiri, когда на борту находились военные", - передает The Times "Эти атаки могли помешать пилоту узнать, где находится самолет или в каком направлении он летит, и потенциально могли привести к жертвам. Ни одна из попыток не увенчалась успехом. Единственными двумя враждебными государствами, находящимися достаточно близко, чтобы попытаться заглушить сигналы, были Сирия и Россия, причем Россия считается единственной страной, способной на это", - говорится в статье. Источник в военной разведке сообщил The Times: "Россия пытается глушить сигналы взлетающих самолетов, что является частью ее предпороговой активности". "Предпороговая активность - это когда вооруженный конфликт избегается, но есть конфронтация", - поясняет газета. "Это пример враждебного и безрассудного поведения другого государства без видимых причин. Это транспортные самолеты, привозящие запчасти. Это не истребители", - добавил источник. (...) По данным газеты, в понедельник должен быть обнародован оборонный документ, в котором будет заявлено, что "вооруженные силы Великобритании будут в большей степени действовать в "серой зоне" между миром и войной и заставлять противников платить цену за подобную злонамеренную деятельность. Источник в оборонной сфере отметил: "Речь идет о перезагрузке открытого мира и войны и переходе к более изменчивому миру, где действуют наши противники". (...) "Существуют опасения, что Россия изучает способы подрыва других спутниковых коммуникаций, а также создает противоспутниковое космическое оружие. (...) "Наши космические активы могут оказаться под угрозой из-за разработки противоспутникового оружия. Если вы хотите подорвать финансовые транзакции, вам просто нужно уничтожить спутник", - заявил источник в оборонной сфере. "В вооруженных силах Великобритании считают, что у России есть глобальная армия наемников, "влияние которой растет" в более бедных странах. Британская разведка выявила 12 групп, которые тайно работают на Москву за границей. (...) Великобритания считает, что Россия снабдила группу Вагнера истребителями, транспортными самолетами и ракетами ПВО. "Россия может делать все, что ей заблагорассудится, не неся какую-либо ответственность", - указал источник в оборонной сфере. Российское правительство отрицает свою причастность к группе Вагнеру", - подчеркивает The Times. Источник: The Times