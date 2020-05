19 мая 2020 г. Том Уиппл | The Times Перенесенная простуда может помочь бороться с коронавирусом "Ваша иммунная система, возможно, уже готова атаковать коронавирус, даже если максимум, чем вы болели - это простуда. Ученые обнаружили клетки, которые могут бороться с новым коронавирусом, в крови людей, которые уже заражались другими коронавирусами, вызывающими лишь простудные симптомы", - передает The Times. "Это открытие вселяет надежду на то, что у некоторых из них уже может быть определенная степень защиты и это может объяснять кажущуюся случайность того, насколько серьезными оказываются коронавирусные поражения. Однако действительно ли то, что человек переболел простудой, может быть защитным фактором вне лаборатории, еще предстоит доказать", - говорится в статье. "В ходе исследования, опубликованного в журнале Cell, рассматривались так называемые T-клетки. Они отличаются от антител: это не белковые частицы, прикрепляющиеся к вирусу. Они обнаруживают другие клетки, которые были инфицированы вирусом. (...) Некоторые из них, известные как Т-киллеры, атакуют зараженные клетки. Другие, называемые T-хелперами, передают сигналы другим клеткам, которые, например, вырабатывают антитела. Как и в случае с антителами, Т-клетки вырабатываются в ответ на инфекцию, а затем сохраняются в организме", - поясняет издание. "В новом исследовании проводился анализ крови пациентов, перенесших Covid-19. Ученые обнаружили, что в ней содержались Т-клетки, которые реагировали на вирус. Это заставляет предположить, что сформированный иммунитет может быть относительно долгим. Затем они изучили образцы крови, замороженные в 2018 году, чтобы оценить, присутствовали ли в ней Т-клетки без Covid-19. "Мы увидели, что примерно у половины людей наблюдалась активность против Sars-CoV2", - пояснил Алессандро Сетте из Института иммунологии Ла Хойа в Калифорнии. Источник: The Times