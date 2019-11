19 ноября 2019 г. Марк Беннеттc | The Times Королева красоты, связанная с белорусским диктатором, "выиграла" место в парламенте "22-летняя королева красоты, которая была романтически связана с многолетним диктатором Белоруссии, стала самым молодым депутатом страны после парламентских выборов, которые, по словам критиков, были сфальсифицированы", - сообщает The Times. "Марию Василевич часто видели на публике с 65-летним президентом Лукашенко с тех пор, как она получила корону "Мисс Беларусь" в мае 2018 года. (...) Василевич посещала с Лукашенко хоккейные матчи, государственные фестивали искусств и Чемпионат мира по футболу в 2018 году в Москве. Они также танцевали вместе на новогоднем балу в Минске, который транслировался по национальному телевидению", - напоминает автор публикации Марк Беннеттс. "Пресс-секретарь Лукашенко сообщила, что президент лично наблюдал за подготовкой Василевич к участию в конкурсе "Мисс мира-2018", где она заняла третье место. Он также наградил Василевич государственной медалью за "значительный" вклад в культуру и благотворительность", - говорится в статье. "Воскресные выборы, которые привели к полной победе партий, лояльных Лукашенко, оппозиционные деятели осудили как мошенничество. (...) Василевич, не имеющая политического опыта (...), заявила, что хотела бы использовать свое место для привлечения внимания к проблемам молодежи (...)", - сообщается в публикации. "Лукашенко и его проживающая отдельно супруга Галина поженились в 1975 году. Хотя они не развелись, с тех пор, как он стал президентом, их не видели на публике вместе. 64-летняя Лукашенко живет в деревне на востоке Белоруссии в доме, окруженном высоким забором. В 2005 году она заявила, что решение жить отдельно от Лукашенко было ее выбором. У пары есть два взрослых сына, 43-летний Виктор, сотрудник Совета Безопасности страны, и 39-летний Дмитрий, - передает The Times. - У Лукашенко также есть третий сын, его очевидный фаворит, с Ириной Абельской, его бывшим личным врачом. Белорусский президент заявил, что готовит 15-летнего Николая, чтобы сменить его на посту главы страны. (...) Николая впервые увидели публично с Лукашенко на военном параде в 2008 году, когда ему было 4 года. С тех пор он сопровождал своего отца в государственных визитах (...). 54-летнюю Абельскую никогда не видели на публике с Николаем, и она перенесла серию нервных срывов после того, как Лукашенко забрал мальчика под свою опеку (...)". Источник: The Times