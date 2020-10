19 октября 2020 г. Борзу Дарагахи | The Independent Как Москва обратилась к священникам и байкерам, чтобы свергнуть правителей Черногории, не сумев сделать это с оружием "Черногория вот-вот собиралась оставить прошлое позади. Новый закон, принятый в последние дни 2019 года, позволял правительству свернуть некоторые полномочия Сербской Православной Церкви, которую многие считают пешкой России в небольшом балканском государстве", - пишет The Independent. "Но церковь, которая доминировала в религиозной и культурной жизни страны на протяжении столетия, нанесла ответный удар. Под руководством 82-летнего епископа, митрополита Амфилохия Радовича, она начала действовать: мобилизовала священников, чтобы осуждать закон как кощунственный с кафедр по всей гористой стране с населением 630 тыс. человек; организовывала марши под руководством уважаемых религиозных деятелей; сформировал целую политическую коалицию, чтобы противостоять правящей партии. И даже объединила усилия с прокремлевской мото-бандой под названием "Ночные волки" (...)", - говорится в статье. "Высокопоставленные черногорские чиновники обвинили Москву в использовании церкви для подрыва страны, точно так же, как четыре года назад она предприняла попытку государственного переворота, чтобы помешать стране вступить в НАТО в 2017 году. Но все было напрасно, - отмечается в статье. - На всеобщих выборах 30 августа возглавляемая церковью оппозиция свергла прозападное правительство президента Мило Джукановича, автократа, находившегося у власти почти 30 лет. Победители из разросшейся коалиции, в которую входят открытые промосковские деятели, теперь формируют правительство, которое, вероятно, более дружелюбно к Кремлю, а Джуканович и его партия соглашаются выступать в качестве оппозиции". "Провал закона о религии и результаты выборов показали, как Кремль научился использовать мягкую силу, а также жесткую силу своих ополченцев и наемников для достижения своих целей. Больше, чем, возможно, любая другая страна, Черногория демонстрирует все более гибкое стратегическое терпение России и адаптируемость", - пишет The Independent. "Российское вмешательство или вовлечение в региональные дела - это очень целенаправленный стратегический подход, который определяет цели на долгосрочную, а не на краткосрочную перспективу, - говорит Синиса Вукович, специалист по Балканам из Школы передовых международных исследований Джонса Хопкинса. - Россия делает в точности то, что Запад делал в конце 1980-х и 1990-х годах в Восточной Европе. Она использует свою мягкую силу для формирования нарративов". "Россия давно пытается восстановить позиции в стране. Предполагаемые агенты Кремля, включая двух лиц, обвиненных в работе на российскую военную разведку, планировали провести государственный переворот в 2016 году, чтобы помешать вступлению страны в НАТО", - напоминает газета. "На руку Кремлю сыграли и ошибки Джукановича и его союзников. (...)"Кремль пытался сделать это в течение длительного периода после того, как правительство Черногории официально приняло решение присоединиться к НАТО, - говорит Любомир Филипович, бывший черногорский политик, проживающий в курортном городе Будва. - Другие заинтересованные стороны вмешались в эту игру и создали "идеальный шторм" для реализации планов Кремля". "Между тем США и другие западные страны оставались в основном безразличными и расслабленными. "С западной точки зрения, существует предположение, что определенные уровни и вехи, однажды достигнутые, не могут быть отменены, - говорит Вукович. - Но нет оснований полагать, что выигранная битва - это выигранная война". "Первоначальный закон о религии был предназначен для того, чтобы позволить государству вернуть собственность, принадлежащую могущественной церкви, если она не сможет доказать, что владела ею до 1918 года, когда Черногория стала частью Сербии в панславянской федерации. За последнее столетие церковь стала влиятельным игроком в Черногории. Ей принадлежат монастыри и прибыльные места паломничества, которые привлекают православных посетителей. Она также курирует более широкую сеть коммерческих интересов, включая отели, доли в строительных предприятиях и торговые центры. Она почти не платит налогов и часто работает в серых зонах за пределами надзора со стороны регулирующих органов, - утверждает издание. "У них огромный бизнес в Черногории, - говорит Филипович. - Большая часть денежного трафика подпольна. В основном, они используют деньги для повседневных операций. Они не зарегистрированы как одно юридическое лицо. Они действуют как небольшие островки. У них есть этот статус - выше закона". (...) Сам епископ Амфилохий, у которого недавно обнаружили положительный тест на Covid-19, был самым откровенным в пропаганде кремлевских тезисов. Он сравнил НАТО с "Четвертым рейхом" и назвал его "продолжением фашизма". Он и его помощники сравнивали терпимое отношение к гомосексуализму в Европейском союзе с библейским сказанием о "Содоме и Гоморре" и утверждали, что Россия является единственным верным союзником этнических сербов, которые составляют треть черногорцев. "Он - самая пророссийская общественная фигура", - подчеркивает Вукович. (...) "Победа на выборах, поддерживаемая церковью, вероятно, будет иметь серьезные последствия для Черногории. (...) "Что до выборов, то это был решительный отказ от дискредитированного и коррумпированного режима", - пишет проживающий в Лондоне черногорский политик Душко Кнежевич. Но среди заявленных приоритетов нового правительства - отмена санкций, введенных в отношении России за аннексию ею частей Украины. В коалиции-победительнице есть ярые пророссийски настроенные фигуры, связанные с Москвой. "Есть люди, которые пытаются взять на себя управление аппаратом безопасности, которые находятся под прямым контролем Кремля", - считает Филипович. (...) "У России есть и другие инструменты для наращивания влияния. У нее есть значительные инвестиции в Черногорию, хотя ЕС остается гораздо более важным торговым партнером. Посольство России стало более активным участником местной культурной и экономической жизни. "Впервые они начали инвестировать в стипендии для черногорских студентов", - указывает Филипович. (...) "Но в 100-страничном докладе, опубликованном 15 октября базирующимся в Софии Центром изучения демократии, Восточная Православная Церковь названа "одной из любимых ниш Кремля для применения мягкой силы", инструментом власти, который он использовал на Балканах, в Восточной Европе, в Греции и на Кипре". "На Балканах наблюдается возврат к религии после войн 1990-х годов после распада социалистической Югославии, - говорит Вукович. - Религия - это стержень национальной идентичности. Это позволяет церкви играть гораздо более важную роль". Источник: The Independent