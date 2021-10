19 октября 2021 г. Вэлентайн Лоу | The Times Имя Люцифер сейчас более популярно, чем имя Найджел "Есть основания предполагать, что никто в здравом уме не назовет своего ребенка Вельзевулом, Сатаной или, если человек - любитель цифр, 666. Но в прошлом году больше младенцев получили имя Люцифер, чем Найджел", - сообщает The Times. "Последние статистические данные об именах, которыми нарекают детей, свидетельствуют, что в прошлом году 15 младенцев получили имя Люцифер. Найджел же полностью выпал из турнирной таблицы, согласно Управлению национальной статистики, что означает, что так назвали двух или менее младенцев. Имя Найджел было непопулярным в течение многих лет. Последний раз оно входило в топ-100 мужских имен в 1974 году и занимало 55-е месте", - говорится в статье. (...) "Имя Люцифер, что на латыни означает "несущий свет" и ассоциируется с планетой Венерой, а также с Дьяволом, в последние годы приобрело популярность. В 2020 году оно заняло 1548-е место по сравнению с 2728-м в предыдущем году. В прошлом году супружеской паре из Дербишира, которая пыталась назвать своего сына Люцифером, сначала пытался помешать сделать это регистратор в Честерфилде. "Женщина посмотрела на нас с крайним отвращением, - рассказывает Дэн Шелдон, руководитель компании по аренде оборудования. - Мы просто подумали, что это красивое имя, уникальное. Мы не ожидали, что оно принесет нам столько огорчений". Позже совет графства Дербишир извинился перед парой. "Между тем, события разворачиваются таким образом, что у принца Уэльского могут возникнуть смешанные чувства. Имя Арчи - так зовут его внука, сына герцога и герцогини Сассекских - сменило Чарли в десятке самых популярных имен мальчиков в Англии и Уэльсе. Впервые с 2005 года имя Чарли не входит в первую десятку. Что касается более формального варианта имени наследника престола, Чарльз, то в этом году оно смогло пробиться только на 88-е место, что на 26 позиций ниже, чем в 2010 году", - сообщает газета. "Согласно статистическим данным, в 2020 году Оливер и Оливия оставались самыми популярными именами мальчиков и девочек в Англии и Уэльсе пятый год подряд. За ними следовали Джордж и Амелия соответственно. Арчи находится на девятом месте, поднявшись на десять позиций в 2019 году, чуть ниже имени своего отца, Гарри. Лилибет, имя сестры Арчи, которое герцог и герцогиня сократили до уменьшительно-ласкательного Лили, вообще не фигурирует, но Лили занимает седьмое место в именах девочек, что на две позиции выше, чем в предыдущем году". (...) Источник: The Times