19 октября 2021 г. Оливер Муди, Мария Вильчек и Джек Паррок | The Times Граница Германии с Польшей под угрозой коллапса из-за волны мигрантов, посылаемых Белоруссией "Граница Германии с Польшей находится под угрозой коллапса из-за растущего числа мигрантов, стремящихся въехать в страну с востока через Белоруссию, предупреждает полиция. Президента Лукашенко, диктатора Белоруссии, обвиняют в использовании нелегальной иммиграции в качестве "политического оружия" тем, что он помогает десяткам тысяч людей, в основном из Ирака, Сирии, Йемена и Ирана, попасть в ЕС через Польшу и страны Балтии в отместку за санкции против его режима", - сообщает The Times. "Союз федеральной полиции Германии, который представляет пограничников страны, теперь призвал правительство Германии установить временный контроль на границе с Польшей, чтобы остановить поток, который в последние месяцы привел к задержанию в Германии 5000 мигрантов, в том числе 500 только за прошедшие выходные. Союз заявил, что он обеспокоен перспективой повторения кризиса с беженцами 2015 года, когда более 800 000 прибывших превысили емкость немецкой системы предоставления убежища", - говорится в статье. "Его глава Хайко Теггац указал, что количество людей, которые незаконно проникают из Польши в Германию, уже достигло уровня, наблюдавшегося на австрийской границе в 2013 году на начальном этапе массового миграционного движения в Европу. Он призвал власти не допустить возврата к "коллапсу инфраструктуры безопасности на границе" и "неконтролируемой иммиграции в Германию". (...) "С июля 67-летний Лукашенко предложил безвизовый въезд людям из более чем 70 стран, в том числе из наиболее проблемных зон боевых действий на Ближнем Востоке (...). Обычно мигранты летят в Минск, а затем переправляются через границу. (...) По меньшей мере, 4000 человек перебрались в Литву и столько же въехало в Латвию. Польские власти заявляют, что с августа они пресекли более 16 000 попыток пересечь границу своей страны, и в последние недели их число увеличилось до более чем 500 в день. Некоторые из мигрантов оказались в ловушке в приграничной зоне, что привело как минимум к семи смертельным случаям от истощения и переохлаждения", - передает газета. "В воскресенье 3000 человек в Варшаве провели демонстрацию против "пыток на границе", хотя польское правительство настаивало на том, что оно законно возвращает мигрантов в Белоруссию. Тысячи, похоже, перебрались, через границу, и более 1500 человек находятся в польских центрах задержания - подавляющее большинство из них из Ирака - и, по крайней мере, втрое больше человек достигли Германии. Около 2600 человек уже прибыли в центры, связанные с запросами на предоставление убежища, в Бранденбурге, включая импровизированный палаточный городок в Айзенхюттенштадте, недалеко от границы с Польшей". "Тадеуш Ивански, руководитель отдела Украины, Белоруссии и Молдавии в Центра восточных исследований OSW, аналитического центра в Варшаве, сказал, что он подозревает, что в этом замешаны люди, занимающиеся незаконным ввозом людей из Польши, которые перевозят мигрантов через всю страну на автомобилях и автобусах. "При всем внимании средств массовой информации я не могу представить, как мигранты днями шагают по Польше и остаются незамеченными. Польша не была для них обещанной землей, им обещали Германию", - сказал он. "Давление продолжает нарастать. В воскресенье Лукашенко добавил Иран, Пакистан, Египет и Иорданию в список стран, на которые распространяется белорусский безвизовый режим, и заявил, что мигранты также могут прибывать в небольшие региональные аэропорты за пределами Минска. "Это сигнал о том, что Лукашенко не отступает, - указывает Ивански. - Его цель - заставить Запад сесть за стол переговоров и отменить санкции, а безвизовый режим показывает, что он стремится привлечь больше людей, чтобы сохранять давление". "Считается, что в настоящее время в Белоруссии находится около 14 000 мигрантов. По оценкам Ивански, еще 500 прибывают тремя или четырьмя рейсами каждый день, в основном из стыковочных узлов Стамбула и Дубая, но все чаще и на чартерных самолетах из таких мест, как Дамаск", - говорится в статье. (...) Источник: The Times