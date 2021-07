20 июля 2021 г. Оливер Кэрролл | The Independent Интер-нет: Как Кремль наступает на YouTube, чтобы подавить независимую журналистику (...) Сегодня россияне - одна из самых дружащих с интернетом стран. По крайней мере, 83% из них являются постоянными пользователями интернета. Почти 9 девять из 10 из этого числа хотя бы время от времени подключаются к YouTube. Большинство из них ищут кулинарные рецепты или музыкальные клипы, но многие подписываются на видео Навального о коррупции и на того рода независимую журналистику, которая давно отсутствует на государственном телевидении", - пишет The Independent. "Это создает проблему для кремлевской модели медиа-контроля, и он отчаянно пытается это исправить. У журналистов и Кремля исторически были близкие отношения. Иными словами, всякий раз, когда начинало процветать независимое издание, первым инстинктом государства было закрыть его. Тенденция подавления свободы мысли началась при Борисе Ельцине, когда российский лидер пытался контролировать низкие рейтинги с помощью пропаганды, но при Владимире Путине произошло количественное изменение", - говорится в статье. "Чтобы достичь того крайнего уровня обмана и контроля, на котором мы находимся сегодня, потребовалось время. В первые годы Кремль ограничивал свои усилия массовым телевидением. Только позднее он распространил свое влияние на массовые таблоиды, затем на влиятельные газеты, а затем и на интернет. Инструменты были самыми разнообразными: от гангстерских методов присвоения до более тонкого давления через рекламодателей. Но журналисты каким-то образом находили возможность выживать. Даже когда их издания закрывались, из пепла восставали проекты-фениксы, используя любую новую платформу, какая была доступна", - пишет автор публикации Оливер Кэрролл. "Реинкарнация российской журналистики на YouTube отчасти является продолжением этой тенденции. Она также подпитывается фундаментальным изменением в медиа-экономике, которое не является уникальным для России. Во всем мире аудитория и рекламодатели переходят от телевидения к онлайн-видео", - отмечается в статье. (...) Автор публикации приводит в пример Алексея Пивоварова, бывшего журналиста телеканала НТВ, и его You-Tube канал "Редакция" с ежемесячной аудиторией в 20 млн человек и достаточным оборотом, чтобы нанять 25 человек. (...) "Пивоваров утверждает, что успех его стартапа - прямой результат закручивания гаек Кремлем. По его словам, его продукт, по сути, представляет собой переоформлением того рода репортерства, которое могло появляться на экранах обычного телевидения 15 лет назад, но теперь, в отличие от того времени, оно стоит особняком в области, свободной от конкуренции". (...) "Переломный момент для российской YouTube-журналистики наступил в 2016-17 годах. Именно тогда главный пионер жанра Юрий Дудь показал, что онлайн-аудиторию можно монетизировать вне государственного телевидения" (...) "Многие другие последовали этому примеру, подключившись к международным возможностям зарабатывать деньги на YouTube, свободном от Кремля. В их число входит единственный в России независимый телеканал "Дождь". В начале 2021 года, когда Россия была в разгаре протестов, "Дождь" принял смелое решение снять пэйвол и переключиться на формат бесплатного просмотра на YouTube. Эффект был мгновенным: ежемесячная аудитория увеличилась до 25 млн, а прибыль сети увеличилась настолько, что она смогла запустить новое утреннее шоу. В целом, для канала, который балансировал на грани разорения с 2014 года, когда Кремль отключил его от кабельных сетей и связанной с ними рекламы, произошел значительный поворот", - говорится в статье. "Тихон Дзядко, главный редактор канала, говорит, что не питает иллюзий по поводу того, что государство больше не перейдет в наступление. "Горизонтальный характер YouTube и социальных сетей свел на нет предыдущую модель пропаганды и мануального контроля, когда редакторов привозили в Кремль для еженедельных бесед и т. д., - говорит он The Independent. - Теперь им приходится иметь дело с огромным количеством блогеров, миллионами подписчиков, и я уверен, что у них возникает соблазн просто выдернуть вилку из розетки". "Но Дзядко не думает, что власти готовы пойти на такой радикальный шаг - по крайней мере, пока. По его словам, лица, принимающие решения в Кремле, осознают популярность YouTube и опасности использования такого грубого инструмента. Они также пытаются использовать платформу сами, не в последнюю очередь, соблазняя некоторых из самых популярных ютуберов работать на них", - пишет газета. "Мы, конечно, ничего не можем исключить, но нет никакого смысла впадать в страхи по поводу того, что может быть, - говорит Дзядко. - Мы продолжаем работать, как всегда". "Официально Кремль заявляет, что не планирует блокировать YouTube, а пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков даже назвал эту идею "глупой". Вместо этого он сформулировал свои планы в отношении зарубежных технологических гигантов в терминах того, что он описывает как борьбу с "преступным контентом". (...) Проблема, однако, в том, что определение, которое Кремль дает "преступным контентом", включает большую часть информации оппозиции. Это расхождение во мнениях вызвало продолжающийся публичный спор с Twitter, который имеет гораздо меньшее влияние, чем YouTube в России. 10 марта государство объявило, что замедляет доступ к приложению микроблогов, и эта мера остается в силе и сегодня", - говорится в публикации. "Это вмешательство является частью нового набора оружия, разрабатываемого Кремлем против глобальных технологий. Но это далеко не единственный аспект, и парламент и другие прокремлевские силы также усиливают правовые атаки на независимых блогеров", - пишет издание, напоминая про попытку привлечь к ответственности Юрия Дудя за якобы имевшую место в его программах пропаганду употребления наркотиков, про закон Лугового, с помощью которого прокремлевскому олигарху Константину Малофееву удалось "выиграть" судебную тяжбу с Google после того как тот заблокировал его медиа-ресурс "Царьград" в соответствии с санкциями США. "Наиболее действенным правовым инструментом, который на данный может быть развернут, является закон от декабря 2020 года, который позволяет государству частично или полностью блокировать... ресурсы, нарушающие конституционные права и свободы. Власти утверждают, что этот закон был принят для защиты российских СМИ от иностранной цензуры. Но, по крайней мере, он служит двойной цели, предлагая Кремлю законный способ атаковать YouTube и Facebook", - говорится в статье. (...) 