Владимир Кара-Мурза, дважды отравленный российский диссидент: "Если это произойдет в третий раз, это будет конец"

"Врачи говорят, что если будет третий раз, то он станет последним. Я не переживу это снова", - говорит Владимир Кара-Мурза. Прошло шесть недель после второго покушения на его жизнь путем чрезвычайно изощренной попытки отравления, закончившейся нехарактерной неудачей, пишет корреспондент Independent Том Пек.

Сейчас Кара-Мурза вернулся в свой дом в Вашингтоне, но уже восстанавливает силы, планируя возвращение в Россию, чтобы продолжить свою деятельность руководителя того, что он называет "демократической оппозицией" режиму Путина, говорится в статье.

"Шесть недель назад 35-летний Кара-Мурза оказался внезапно и полностью парализованным, как это случилось и в мае 2015 года, но на этот раз не было шока и замешательства, только знакомое чувство страха", - пишет издание.

"Меня спасло то, что я был с людьми", - сказал он по телефону из Вашингтона.

"Так как же он объясняет то, что произошло?" - задается вопросом Пек.

"Я понятия не имею, кто, когда и как это сделал. Когда я нахожусь в России, у меня много встреч каждый день, в кафе, ресторанах. Это мог быть кто угодно", - ответил Кара-Мурза.

"Единственное, в чем я уверен, это почему это произошло. Я не сомневаюсь в том, что это была попытка убить, а не напугать. Как сказали моей жене врачи оба раза, мои шансы выжить были равны примерно 5%. Так не пугают, так убивают", - подчеркнул оппозиционер.

"Я уверен, что это связано с моей политической деятельностью в России, в демократической оппозиции режиму Путина", - утверждает он.

"Чтобы это был очень изощренный яд, который трудно обнаружить, я думаю, что это должны были быть люди, которые либо когда-то были, либо в настоящее время связаны с российскими спецслужбами. В этом нет никаких сомнений", - говорит Кара-Мурза.

"А зачем? Если вы меня спросите, какова наиболее вероятная причина, я бы сказал, что это моя работа над законом Магнитского. Мое участие в кампании, в первую очередь, по принятию закона Магнитского, утвержденного в США пять лет назад, вводящего санкции в отношении российских нарушителей прав человека..." - считает он.

По мнению Кара-Мурзы, поскольку за последние несколько лет в санкционный список были включены имена более влиятельных людей, риски, связанные с его деятельностью, стали серьезнее.

Борис Немцов, крестный отец младшей дочери Кара-Мурзы, был убит два года назад на мосту вблизи Кремля, напоминает Пек.

"Они убили Бориса Немцова, потому что он был самым влиятельным лидером оппозиции. Он был уникальным. Прошло два года, и никто не пришел ему на смену", - говорит Кара-Мурза.

"Характер этого режима схож с тем, что мы имели в советские времена. У нас есть цензура в СМИ, нет свободных и справедливых выборов, у нас есть политзаключенные, десятки их, так что это что-то похожее, но иное в очень важном отношении. Хотя члены советского политбюро сажали диссидентов в тюрьму и занимались антизападной пропагандой, они не хранили свои деньги в западных банках, - отмечает оппозиционер. - Они не отправляли своих детей на учебу в британские школы, они не покупали недвижимость, яхты и автомобили класса люкс в западных странах. А эти ребята все это делают. Они хотят управлять Россией изнутри, как будто это диктатура третьего мира, но при этом хотят использовать возможности западных демократий для себя. Мы считаем, что это лицемерие и двойные стандарты должны прекратиться".

Владимир Кара-Мурза ответил на вопрос корреспондента о желании Трампа наладить отношения с Путиным, напомнив, что и прежние администрации поначалу пытались это сделать. "Администрация Трампа делает то же самое. Однако, в конце концов, это демократическая система, живущая по принципу верховенства права, и, в конечном итоге, не может быть совпадения интересов между современной демократической системой и коррумпированной авторитарной диктатурой. Могут быть кратковременные, тактические сделки, что, по-моему, очень плохая идея, но мы видели это раньше и видели, чем это каждый раз заканчивалось", - сказал он.

Кара-Мурза также отметил, что российская оппозиция не просит помощи у западных лидеров, а лишь хочет, чтобы они "прекратили помогать Путину, прежде всего, обращаясь с ним как с уважаемым партнером на мировой арене, и, во-вторых, что важнее всего, не разрешая его дружкам использовать западные страны, прежде всего Британию, как место хранения богатств, украденных ими у российского народа".

Оппозиционер также выразил надежды на молодое поколение, по его словам, недовольное путинским режимом. "В конце концов, придет день, как бы ни работала пропагандистская машина, сколько бы они ни подтасовывали выборы и ни убивали оппонентов, придет день, когда активная часть общества скажет: "Хватит - значит хватит", - говорит Кара-Мурза.