20 марта 2018 г. Сэм Коатс, Дэвид Чартер, Чарльз Бремнер, Бруно Уотерфилд | The Times Разобщенный ЕС не стал напрямую обвинять Россию в использовании нервно-паралитического вещества в Солсбери Британия получила от ЕС поддержку в связи с отравлением в Солсбери, но только после того, как Греция в последний момент смягчила совместное заявление, сообщает The Times. "Министры иностранных дел стран ЕС заявили, что блок "исключительно серьезно воспринимает" заявление Британии о вине России, и призвали Кремль "незамедлительно рассмотреть вопросы, поднятые Соединенным Королевством", - передает издание. "Но это было далеко от заявления США на прошлой неделе или от совместного заявления США, Франции и Германии, в котором говорилось, что вине России "нет правдоподобной альтернативы", - отмечается в статье. Вместо этого ЕС призвал Москву предоставить ОЗХО всю информацию о программе "Новичок". "Насколько известно The Times, Греция сильнее всего не желала приписывать вину русским. Это признак того, что для 27 стран ЕС будет непросто единодушно принять меры против России", - констатируют журналисты. Французский президент Макрон позвонил Путину поздравить его с победой на выборах и сказал, что ему следует "в полной мере пролить свет на тех, кто несет ответственность в связи с неприемлемым нападением в Солсбери". Польша присоединилась к призывам остановить строительство "Северного потока-2". В Швеции подтвердили вызов в МИД российского посла. От него попросят объяснений в связи со словами представителя российского правительства о том, что Швеция наряду с другими странами могла поставлять вещество, которым были отравлены Скрипали. Источник: The Times