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20 ноября 2017 г.
20 ноября 2017 г.

Джон Джеффай | The Times

Поток твитов о независимости Шотландии, связанный с Россией

"Почти 400 тыс. сообщений в Twitter, связанных с независимостью Шотландии, посылались с подставных учетных записей, в основном считающихся российскими", - пишет The Times.

По словам исследователей, сотни автоматизированных аккаунтов - так называемых Twitter-ботов - выдавали сообщения о вопросах, связанных с независимостью Шотландии, за период в 18 месяцев. Как утверждают эксперты, вероятно, что многие, если не большая часть, ботов связаны с попытками России подорвать демократию в Западной Европе.

"Всплески активности электронно-генерируемых аккаунтов в соцсетях совпали с крупными событиями в Шотландии, в том числе заявлением Николы Стерджен о проведении второго референдума о независимости", - говорится в статье.

Бен Ниммо, сотрудник лаборатории по цифровой экспертизе Atlantic Council (Вашингтон), заявил: "Вполне вероятно, что эти твиты поступили из России. Мы знаем, что голосование по независимости Шотландии внесло раздор в общество, и модель, применяемая русскими, заключается в том, чтобы атаковать события геополитической важности во всем мире, где они могут поощрить рознь".

"Сейчас, в общем и целом и по очевидным причинам, Кремль не готов поддержать независимость как таковую, но разногласия могут быть для него привлекательными, не в последнюю очередь из-за потенциального воздействия на НАТО", - отметил он.

Источник: The Times


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