20 ноября 2019 г. Том Ноуэлс | The Times "Мясо из воздуха" поможет спасти планету "Ученые, задумывающиеся об изменении климата, уже предлагали способы приготовления гамбургеров без мяса, молока без молочных продуктов и кофе без кофейных бобов. Калифорнийский стартап пошел на шаг дальше и создал курятину без... чего бы то ни было. (...) Компания в Беркли заявляет, что ее курятина производится из воздуха", - пишет британская газета The Times. "Компания Air Protein разработал процесс, в котором углекислый газ смешивается микробами и производится белок, подобный тому, который обнаруживается у животных. Этот процесс основан на исследованиях НАСА, проведенных в конце 1960-х годов: тогда космическое агентство обнаружило, что одноклеточные организмы, называемые гидрогенотрофами, действуют как растения, улавливая углекислый газ, выдыхаемый астронавтами, и превращая его в пищу с помощью водорода из воды", - передает газета. "Air Protein выращивает эти микробы в ферментационных чанах, и получает вещество, которое на 80% состоит из белка, - говорится в статье. - Оно напоминает муку и его можно смешивать с другими компонентами, чтобы создать похожее на мясо вещество. По словам компании, ее "мясо из воздуха" может революционизировать производство продуктов питания и уменьшить влияние климатических изменений". (...) Издание указывает, что некоторые заменители мяса "основаны на соевых или других растительных белках, которые требуют большого количества земли. Мясо на воздушной основе может производиться в резервуарах в темноте. (...)" По словам Лизы Дайсон, исполнительного директора Air Protein, процесс производства "воздушного мяса" напоминает "пивоварение или приготовление йогурта, но гораздо быстрее. Для производства белка требуется всего несколько часов, и он содержит все девять незаменимых аминокислот, что в два раза больше, чем в пище из соевых бобов. По словам Дайсон, протеиновую муку также можно превратить в обогащенную белком пасту или крупы (...)". Источник: The Times