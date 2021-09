20 сентября 2021 г. Мэттью Люксмур | The Times Российский министр Сергей Лавров "берет тайную любовницу в заграничные поездки" "У министра иностранных дел России Сергея Лаврова есть тайная любовница, которую он осыпал дорогими подарками и возил в отпуск на частных самолетах, согласно сообщению издания журналистских расследований, которое Кремль причислил к "иностранным агентам", - передает The Times. "В докладе опубликованном на прошлой неделе IStories*("Важные истории"*) в партнерстве с Organised Crime and Corruption Reporting Project, утверждается, что непрофессиональная актриса Светлана Полякова часто сопровождает Лаврова в поездках на саммиты с мировыми лидерами и получила небольшую должность в министерстве иностранных дел благодаря интимным связям с его боссом. Данные о недвижимости, проанализированные IStories*, якобы показывают, что Полякова и ее родственники владеют недвижимостью в России и Великобритании стоимостью около 10 млн фунтов стерлингов и парком роскошных автомобилей на общую сумму около 400 тыс. фунтов стерлингов", - передает The Times, добавляя, что "группа находящегося в заключении лидера российской оппозиции Алексея Навального опубликовала видео, подтверждающее эти выводы и утверждающее, что Полякова использовала официальный самолет Лаврова более 60 раз за последние семь лет, летая в Японию, Сингапур и несколько пунктов назначения в Западной Европе, часто в сопровождении родственников. "Доказательства поступили из маловероятного источника: 26-летней предполагаемой дочери Поляковой, Полины, аккаунт которой в Instagram заполнен селфи на фоне живописных пейзажей, которые команда Навального сравнила со спутниковыми снимками, чтобы определить их местонахождение". Видео набрало более 3,5 млн просмотров на YouTube, говорится в статье. Газета подчеркивает, что "в течение 17 лет работы на посту главного дипломата России 71-летний Лавров, женатый и имеющий дочь, в значительной степени не подвергался обличающим свидетельствам взяточничества, дискредитировавшим большую часть политического руководства страны. (...) Отвечая на обвинения на прошлой неделе, пресс-секретарь Лаврова Мария Захарова заявила, что это работа противников, которыми руководят западные спецслужбы и которые "кормятся все на зарубежные гранты". (...) * - средство массовой информации, внесенное Минюстом РФ в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента Источник: The Times