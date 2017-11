21 ноября 2017 г. Марк Бридж | The Times Русские покупают роскошную жизнь на украденные в Великобритании воздушные мили "Российские киберпреступники наслаждаются проживанием в пятизвездочных отелях по сильно сниженным ценам, используя премиальные баллы, украденные у ничего не подозревающих британцев, как сообщается в отчете", - передает Марк Бридж в The Times. "Мошенники покупают билеты на самолет, оплачивают отели и аренду машин со скидками до 75% через продажных "турагентов" в темном интернете, используя бонусные баллы и воздушные мили, украденные посредством взлома аккаунтов пользователей и их банковских счетов. У этих посредников приличные онлайновые магазины, совсем как у легитимных агентов. Их благодарные покупатели размещают фотографии из своих купленных с незаконными скидками поездок и отзывы на них", - говорится в статье. "Как заявила вчера исследовательская компания Flashpoint, обнаружившая эту торговлю, эта проблема так серьезна, что один американский банк, сотрудничающий с британскими клиентами, молча заблокировал приобретение билетов на самолеты в России с помощью бонусной схемы. Flashpoint специализируется на мониторинге происходящего в темном интернете - части интернета, обещающей анонимность и заключающей сделки в биткойнах. Она широко используется для покупки наркотиков и краденого имущества", - указывает журналист. В материале сообщается, что описанная преступная схема обычно используется для покупки билетов на самолет на сумму от 500 долларов и бронирование отелей на сумму от 200 долларов. Жертвы мошенников рассказывают о случившемся на таких сайтах, как Reddit и Flyertalk. Бридж упоминает о британской супружеской паре, которая обнаружила, что ее баллами от компании Avios, которая управляет воздушными милями от лица нескольких авиалиний, расплатились за комнату в Испании какие-то Ольга и Дмитрий. "Лив Роули из Flashpoint сказала, что преступники полагают, будто покупать билеты с помощью украденных кредиток слишком рискованно, однако считают безопасным применение бонусных баллов, привязанных к тем же счетам", - передает автор. Роули пояснила: "Преимущество использования бонусных баллов для преступников заключается в том, что их законные владельцы могут месяцами не замечать, что их бонусные баллы исчезли. Они настолько уверены в своей безнаказанности, что путешествуют на украденные баллы под своими настоящими именами". Источник: The Times