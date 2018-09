21 сентября 2018 г. Уилл Хамфриз, Фиона Гамильтон и Валентин Лоу | The Times На супружескую пару могут подать в суд за розыгрыш с "Новичком" в Солсбери Сеть ресторанов Prezzo грозится подать в суд на Анну Шапиро и Алекса Кинга, если окажется, что за опасениями отравиться "Новичком" в заведении сети в Солсбери стояла инсценировка, сообщает The Times, ссылаясь на источник в этой компании. "Сеть потерпела убытки в форме издержек и потерянных потенциальных доходов ввиду порчи продуктов и ущерба для своей репутации после того, как Шапиро и Кинг якобы заболели в минувшее воскресенье; возникли опасения, что это новое отравление, и ресторан был закрыт", - поясняют журналисты Уилл Хамфриз, Фиона Гамильтон и Валентин Лоу. "В четверг супругов опросила полиция Уилтшира, одна из версий следствия - инсценировка", - пишет издание. Газета приводит рассказ одного из посетителей Prezzo. Психиатр Стивен Перри сказал: "Вначале мы все подумали, что она (Анна Шапиро. - Прим. ред.) навеселе после того, как днем немножко перебрала, а потом она почему-то сильно расстроилась и дала волю эмоциям, ударилась в слезы. Мы подумали, что она, возможно, поссорилась с бойфрендом, обслуга пыталась ее успокоить. Бойфренда я так и не видел: по-видимому, тот уже был в туалете. Вначале мне показалось, что она пьяна или под наркотиками. Она пошатывалась, говорила без умолку, а потом обливалась слезами. Она то вскакивала, то садилась, вела себя очень странно. Там была дама в инвалидной коляске, и русская блондинка подошла к ней и сказала: "Для меня большая честь присесть рядом с вами". Это немножко странно. Потом некоторые другие посетители сказали, что видели, как в ресторан пришли фельдшеры со "скорой", и что другу этой женщины стало плохо в туалете наверху". Связаться с Анной Шапиро и Кингом, чтобы получить их комментарии, газете не удалось. Источник: The Times