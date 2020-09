21 сентября 2020 г. Тим Рипли | The Times Британские ВВС И ВМС провоцируют Россию с помощью "хорьковых миссий" "Истребители Королевских ВВС и военные корабли Королевского флота Великобритании значительно активизировали патрулирование около границ и побережий России в ходе беспрецедентной операции, нацеленной на то, чтобы привести вооруженные силы Москвы в оборонительную позицию", - передает The Times. "С последней недели августа к границам России на Черном море и к берегам Кольского полуострова в Арктике было направлено 28 самолетов британских ВВС, в том числе группы, включающие до пяти самолетов одновременно. К миссиям большой дальности присоединились истребители Typhoon и самолеты-дозаправщики Voyager, а также самолеты-шпионы Sentinel, RC-135 и Sentry E-3 Awacs (airborne early warning and control system - система дальнего обнаружения и управления)", - указывает газета. (...) "Другие самолеты Typhoon впервые пролетели более 1500 миль за Полярный круг, чтобы провести патрулирование у берегов Мурманска, где находятся основные базы подводных лодок России. Это совпало с проходом противолодочного фрегата HMS Sutherland в этот стратегически важный регион в составе флотилии с военными кораблями США и Норвегии", - добавляет издание. "В прошлую среду гидрографическое судно HMS Enterprise вошло в Черное море, чтобы присоединиться к операции, а в субботу Министерство обороны Великобритании сообщило, что 250 солдат 16-й десантно-штурмовой бригады, базирующейся в Колчестере, на прошлой неделе десантировались в зону высадки на юге Украины, чтобы присоединиться к учениям НАТО". "Эндрю Брукс, командир авиационного крыла ВВС в отставке и ветеран шпионских полетов времен холодной войны, указывает, что новые миссии стали ответом на недавние действия России, включая отравление лидера оппозиции Алексея Навального и увеличение количества полетов российских ВВС над Северным морем. "(...) Это знак того, что мы, наконец, перестали говорить об ответных мерах и начали что-то делать в ответ. Мы отправляемся на задний двор России и противодействуем ее агрессивному поведению". "Воздушные и морские патрули сводят русских с ума,- заявил один военный источник. - В ответ они поднимают свои истребители и выводят корабли и подводные лодки в море, позволяя самолетам-шпионам британских ВВС собирать информацию об их радиолокационных передачах и радиосвязи. Во времена холодной войны их называли ferret missions - "хорьковыми миссиями" - по аналогии с тем, как хорька бросают в кроличью нору и наблюдают, что будет. Это заставляет их реагировать на то, что делаем мы, а не наоборот". По словам высокопоставленного источника в разведывательных кругах, собранная информация поможет экспертам Минобороны "определить уязвимости наших противников и попытаться ими воспользоваться". (....) Источник: The Times