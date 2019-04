22 апреля 2019 г. Рис Блэйкели | The Times Как заставить вашего подростка-бунтаря отказаться от фастфуда "Попытки убедить подростков есть здоровую пищу ставят родителей в тупик с момента появления фастфуда. Но теперь ученые доказали, что секрет заключается в том, что воспользоваться их внутренним стремлением к мятежу", - пишет The Times. "Исследователи дали группе, состоящей из 13-летних подростков, прочитать выдуманную новостную статью, в которой говорилось, как взрослые, управляющие крупными продовольственными компаниями, тратят миллиарды на рекламу, чтобы заставить подростком есть сладкие, жирные закуски. Это принесло поразительные результаты: в столовой выбор мальчиков, противодействующих предполагаемой манипуляции, значительно улучшился", - говорится в статье. "Напротив, обычные советы о пользе здорового питания не оказали на испытуемых никакого влияния", - отмечает издание. "Маркетинг продуктов питания специально разработан для того, чтобы создавать позитивные эмоциональные ассоциации для нездоровой пищи, чтобы связать ее с ощущением счастья и веселья, - говорит Кристофер Брайан из Чикагского университета. - То, что сделали мы - так это изменили их взгляд на продавцов продуктов питания, раскрыв эту манипуляцию подросткам и вызвав их естественное сильное отвращение к тому, чтобы их контролировали взрослые". В исследовании, которое публикует журнал Nature Human Behavior, приняли участие более 350 учеников школы в Техасе в возрасте от 13 до 14 лет. Одна группа читала основанную на фактах, разоблачающую статью о крупных пищевых компаниях. В ней корпорации изображались как нацеленные на то, чтобы подсадить потребителей на нездоровую пищу с целью обогащения инвесторов, сообщается в статье. За пищевыми привычками подростков в школе наблюдали около трех месяцев. Самым сильным эффект оказался среди мальчиков, которые сократили покупку нездоровых снэков примерно на треть. "Это короткое, недорогое и легко масштабируемое вмешательство, по-видимому, обеспечивает длительную защиту от соблазнов маркетинга нездоровой пищи, а также изменения в привычках питания", - говорят исследователи. "Отдельные исследования в Великобритании показали, что просмотр телевизора или использование веб-сайтов связаны с желанием детей употреблять в пищу продукты с высоким содержанием сахара, жира и соли, которые они видят в рекламе. Компания Cancer Research UK призвала министров запретить рекламу нездоровой пищи на телевидении до 21:00 и ввести аналогичные ограничения в интернете. Государственная статистика в прошлом году показала, что число случаев ожирения среди детей в возрасте 10-11 лет возросло более чем на треть с 2007 года до рекордных 4,2%", - говорится в публикации. Источник: The Times