22 февраля 2019 г. Оливер Кэррол | Independent Свидетели Иеговы говорят о жестоком обращении, включая удушение и пытки электрошоком от рук российских сил безопасности "Десятки человек были арестованы во время проведенных ранним утром рейдов, и семеро человек предположительно подверглись пыткам после того, как власти активизировали наступление на "Свидетелей Иеговы" (эта организация запрещена в РФ - Прим. ред.)в городе Сургут в Западной Сибири", - сообщает The Independent. "В беседах с The Independent несколько предполагаемых жертв рассказали о чрезвычайном насилии в шокирующих деталях, - пишет газета. - С 2017 года деятельность "Свидетелей Иеговы" запрещена - с тех пор, как Верховный суд России причислил местное отделение глобальной церкви к экстремистским организациям. Многие подверглись запугиваниям и арестам. Более чем 120 последователям сейчас грозит уголовное расследование, и с каждым месяцем их число растет. Однако о столь серьезном насилии в отношении своих членов церковь сообщила впервые". "Мы привыкли к арестам невинных людей, однако это выходит за рамки представлений о добре и зле, - считает Ярослав Сивульский из Европейской ассоциации "Свидетелей Иеговы". - Это инквизиция XXI века". "Сибирские аресты начались незадолго до рассвета 15 февраля, - говорится в публикации. Большинство из 40 арестованных мужчин и женщин - все, как предполагается, были последователями местной организации "Свидетелей Иеговы" - забрали из их домов в ходе первой, утренней волны операций. Других арестовали позднее, когда они шли домой с работы. (...)". "41-летний Сергей, попросивший не называть его фамилии, говорит, что не было никаких непосредственных признаков того, что его арест примет столь ужасный оборот. В отличие от некоторых других жертв, сказал он, полиция приняла решение не вторгаться в его квартиру с применением насилия. Они просто постучали в дверь около 6 утра, и он открыл дверь, не оказывая сопротивления. Все шло "довольно мирно" вплоть до того момента, пока его не привезли в здание Государственного следственного комитета. Именно там, в кабинете на первом этаже, говорит он, начались преступления. "Сначала меня заставили раздвинуть ноги. Затем они привязали мои ноги и связали руки за спиной. Затем меня ударили по почкам. Они надели мне на голову пакет и обмотали скотчем вокруг шеи, чтобы я не мог дышать, - рассказывает Сергей. - На протяжении какого-то времени я дышал в этом полиэтиленовом пакете. Затем они начали применять электрошокер. (...)" "Другие отделались легче, - пишет The Independent. - 39-лений Тимофей Жуков, юрист, сообщил, что его ударили по голове во время задержания (...) Однако он не избежал психологической травмы - слышать крики своих друзей из кабинета следователя, расположенного дальше по коридору. Некоторые сессии длились до двух часов, вспоминает он, добавляя, что для некоторых это оказалось не по силам". "Одному из наших членов - больше 70 лет, и сама угроза того, что это может с ним произойти, заставила его потерять сознание. В конце концов, его отпустили со словами, что им не нужен старый матрас и смерть у них на руках", - говорит он. "Егиазар Черников, юрист, представляющий предполагаемых жертв, сообщил The Independent, что за более чем 10 лет практики в России он не сталкивался с чем-либо "столь диким". (...) По словам юриста, имеются "убедительные доказательства " пыток его клиентов, включая ожоги и следы от удушения. Однако задокументировать все это может быть не так просто", - пишет издание, т.к. поскольку его клиенты попали в список тех, кому запрещен выезд, задача получения независимого медицинского освидетельствования становится практически невыполнимой. "В заявлении агентству ТАСС в четверг представитель местного управления Государственного следственного комитета опроверг утверждения о пытках. Офицеры действовали исключительно "в рамках закона", заявил Олег Меньших, "никакого физического или психического, психологического воздействия на них не оказывалось". В комитет не поступало заявлений от последователей религиозной организации о пытках также не поступало". "Документ, опубликованный на российском сайте "Свидетелей Иеговы", заставляет предположить, что это не совсем так - запрос об отправке в отставку офицеров, очевидно, был направлен в субботу", - сообщается в статье. Европейский представитель Ярослав Сивульский также сообщил The Independent, что организация направила обращения представителю президента по правам человека Михаилу Федотову, омбудсмену Татьяне Москальковой и в администрацию президента, говорится в статье. Источник: Independent