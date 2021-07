22 июля 2021 г. Том Кингтон | The Times Чиччолина: от фильмов для взрослых до шахмат "Когда она не снималась в фильмах для взрослых, Илона Шталлер, более известная как Чиччолина, была заядлой шахматисткой. Теперь самая известная порнозвезда Италии собирается продемонстрировать свой дополнительный талант в показательном матче, сразившись с четырьмя ведущими игроками одновременно", - передает The Times. "Шталлер, которой сейчас 69 лет, научил играть в шахматы ее отец, когда она росла в Венгрии. Затем она переехала в Рим, чтобы начать карьеру в кино. (...) В воскресенье она сыграет матч в театре в Перудже, и среди ее оппонентов будут 21-летний игрок сборной Италии и 25-летний гроссмейстер", - говорится в статье. "Мы видели, как играет Илона; она отличная шахматистка, очень агрессивная", - пояснила Лавиния Боттини, один из организаторов турнира. "Это - новый поворот в жизни Шталлер, которая занималась политикой и является постоянным гостем разных реалити-шоу. (...) В ходе воскресного матча будут собираться средства для культурного центра и музея недалеко от Перуджи", - указывает газета. "Все дело в концентрации и логике, - считает Шталлер. - Я не просто порно-дива". Источник: The Times