22 июня 2021 г. Эндрю Вудкок | The Independent Суд рассмотрит дело об отказе правительства Джонсона расследовать утверждения о российском вмешательстве в британские выборы "Британские активисты подают в суд на правительство Бориса Джонсона за его неспособность расследовать утверждения о вмешательстве России в выборы в Великобритании. Во вторник Высокий суд заслушает ходатайство о судебном пересмотре отказа Джонсона выполнить рекомендации парламентского Комитета по разведке и безопасности, который в прошлом году предупредил, что Москва нацеливает на Великобританию дезинформацию в социальных сетях и по другим каналам в надежде повлиять на голоса, начиная с референдума о членстве Великобритании в ЕС в 2016 году и далее", - сообщает The Independent. "В докладе, опубликованном в июле 2020 года, говорится, что защита демократической системы Великобритании "должна быть приоритетом министерств". Но в докладе указывается, что реакция Лондона на обвинения о российском вмешательстве резко контрастирует с расследованием доклада Мюллера в США, в котором были обнаружены свидетельства "широкомасштабных и систематических" попыток режима Владимира Путина повлиять на президентские выборы в США в 2016 году". "Высокому суду сообщат, что такое расследование в Великобритании не проводилось, несмотря на рекомендацию Комитета по разведке и безопасности о том, что "должна быть аналогичная оценка российского вмешательства в британский референдум по членству в ЕС", - говорится в статье. Дело было инициировано активистской группой All the Citizens вместе с парламентариями и пэрами, поясняет издание. Первоначально оно был отклонено судьей Высокого суда на том основании, что оно "не подлежит судебному рассмотрению", поскольку касается вопросов осуществления государственного суверенитета. "Но истцы надеются отменить это решение на слушании во вторник перед другим судьей, что позволит перейти к полному судебному пересмотру", - добавляет газета. (...) "Это знаковое дело, финансируемое общественными пожертвованиями примерно на 40 тыс. фунтов, является первым случаем, когда действующие парламентарии и лорды подали в суд по соображениям национальной безопасности, и произошло после того, как правительство в течение 9 месяцев блокировало публикацию доклада по России Комитета по разведке и безопасности. Парламентарии заявили, что, если британские суды откажут им в судебном пересмотре, они намерены довести дело до Европейского суда по правам человека в Страсбурге", - заключает The Independent. Источник: The Independent