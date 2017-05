22 мая 2017 г. Гарет Браун | The Times ИГИЛ* испытывает смертельные террористические химикаты на живых жертвах "ИГИЛ* испытывает смертельные яды на пленных в ходе экспериментов в нацистском стиле, стремясь разработать новое химическое оружие, согласно документам, полученным The Times, - сообщает Гарет Браун в указанном издании. - В этих бумагах, найденных иракскими спецподразделениями в тайнике в Университете Мосула после того, как его отобрали у джихадистов, записан ход работы группы над химическим оружием и использования ею людей в качестве "подопытных кроликов", которые умирали при испытании как минимум двух химических веществ". "Британские и американские войска подтвердили, что документы действительно принадлежат ИГИЛ*. Союзники опасаются, что террористическая сеть проводила эксперименты, планируя травить людей в ходе будущих терактов на Западе. Упоминающиеся там химикаты, используемые как пестициды, легкодоступны", - говорится в статье. В бумагах, написанных на арабском языке, говорится о производстве и испытании сульфата таллия и смеси на основе никотина. Мужчина весом 100 кг, которому дали сульфат таллия с едой или водой, умер через 10 дней. "В данных документах говорится, что у ИГИЛ* "большие запасы раствора, чтобы удовлетворить спрос". Они описывают созданную смесь как "идеальный смертельный яд", потому что ее трудно обнаружить, и симптомы появляются с отсрочкой", - передает издание. "Джихадистам посоветовали добавлять сульфат таллия в еду или воду, потому что он легко растворяется в жидкости. В результате возникли опасения, что они могут травить жителей Запада при поставках продовольствия", - указывает автор. *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ. Источник: The Times