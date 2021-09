22 сентября 2021 г. Майкл Бийон | The Times Содом был уничтожен метеоритом, считают археологи Телль эль-Хаммама "Новое исследование подтвердило теорию о том, что библейский город Содом, разрушенный, согласно Ветхому Завету, Богом за безнравственность и аморальный образ жизни его жителей, был уничтожен метеоритом. Археологи, работающие в Телль-эль-Хаммаме, древнем поселении в долине реки Иордан, которое, как считается, и было городом Содом, упомянутым в Книге Бытия, обнаружили обугленные человеческие останки, в том числе черепа и скелеты, разнесенные ветром, расплавленные здания, металлы, керамику и покрытые пузырями глиняные кирпичи, что заставляет предположить, что температура превышала 2000 C", - передает The Times. "Они также обнаружили в образцах почвы сферические частицы железа и кремнезема и кристаллы кварца, которые треснули под очень высоким давлением, что свидетельствовало о высокоскоростном ударе или воздушном взрыве от взрывающегося метеорита", - говорится в публикации. "В статьях, опубликованных Калифорнийским университетом в Санта-Барбаре, и в длинном докладе в журнале Nature Scientific Reports, исследователи предполагают, что удар был аналогичен Тунгусскому метеориту 1908 года, когда 60-метровая комета или астероид ударили по восточной Сибири, вызвав взрыв мощностью 12 мегатонн (...)", - пишет издание. "Согласно Книге Бытия, Содом и Гоморра, два из пяти процветающих "городов на равнине", были известны своим безнравственным поведением, причем Содом особенно ассоциировался с гомосексуализмом. Бог послал двух ангелов разрушить Содом, так как возмущение было настолько сильным", - говорится в статье. "По словам археологов, взрыв, датируемый примерно 1650 г. до н.э., поднял в воздух множество соли в районе Мертвого моря, распространив кристаллы на большие расстояния. Очень высокая засоленность почвы могла объяснить, почему некогда процветающие города в нижней части долины реки Иордан были заброшены в конце бронзового века. Телль-эль-Хаммам, который на пике своего развития был в десять раз больше, чем Иерусалим, не заселяли еще 600 лет". "Космический удар мог повлечь устный рассказ о гневе Бога на два города. Разрушение Содома также подробно описано в Коране. В последние годы появились и другие научные объяснения древних библейских легенд, в том числе предположение о том, что горящий куст был вызван горящей природной нафтой и что причиной падения стен Иерихона могло стать землетрясение". "Все наблюдения в Книге Бытия согласуются с космическим воздушным взрывом, - заметил Джеймс Кеннетт, почетный профессор наук о Земле Калифорнийского университета в Санта-Барбаре. - Но нет никаких научных доказательств того, что этот разрушенный город действительно является ветхозаветным Содомом". Однако все чаще свидетельства указывают на тесную связь с устной традицией", - подчеркивается в статье. (...) Источник: The Times