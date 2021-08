23 августа 2021 г. Том Болл | The Times Мы превращаем людей в инопланетян, предупреждает ведущий врач-косметолог "Женские идеалы менялись от одной эпохи и культуры к другой, от барочной красоты рубенсовской полной фигуры до полумальчишеского очарования бурных двадцатых. Однако ведущий врач-косметолог отчитал своих коллег за продвижение "извращенного стандарта красоты" XXI века, который побуждает людей делать себе "инопланетную" внешность", - сообщает The Times. Среди клиентов Стивена Харриса в клинике на севере Лондона есть и голливудские звезды. По словам Харриса, эта индустрия быстро становится рассадником психических заболеваний из-за распространения экстремальных косметических изменений, указывает издание. Другие утверждают, что эта проблема стоит более остро в Америке и что косметические процедуры в Европе в основном проводятся с большей умеренностью. "Харрис назвал максимализм "новой нормой". Он сослался, например, на такую процедуру, как "Russian Lips" (русские губы), когда в губы вводится большое количество филлера, чтобы они приняли напоминающую сердце форму, как у матрешки", - говорится в статье. "Выступающие скулы и аномально изогнутые брови - это часть того, что он называет "инопланетной" внешностью, напоминающей героиню с искусственно очерченной внешностью в исполнении Анджелины Джоли в "Малефисенте", фильме 2014 года, где она играет злую фею из "Спящей красавицы". Филлеры для лица стали неотъемлемой чертой реалити-шоу, таких как "Остров любви", напоминает The Times. (...) "В популярности инопланетной внешности Харрис обвинил социальные сети и "промывание мозгов" ненормальными изображениями. (...) Другие практикующие специалисты поддержали его позицию. Бен Талей, лицевой пластический хирург из Беверли-Хиллз, считает, что у врачей, выполняющих чрезмерные изменения на лицах своих клиентов, "очень яркое воображение". "Они пытаются создать новую анатомию, которой не существует, и пациенты в конечном итоге выглядят как представители другого вида", - заявил он The Hollywood Reporter. "Лиза Гудман, владелица GoodSkin в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, сказала, что европейский подход считается золотым стандартом в этой отрасли. "Хотя это может выглядеть не так, но женщины и мужчины в Европе делают процедуры - просто они делают это по-другому, ни делают это правильно", - сказала она. Она добавила, что теперь все ее сотрудники прошли европейское обучение". "В прошлом году интерес к косметической хирургии внезапно возрос, что связано с тем, что люди проводят много времени, глядя на собственное лицо в Zoom. Так, британская ассоциация эстетических пластических хирургов (BAAPS) заявила, что, по информации ее членов, в прошлом году количество запросов на виртуальные консультации увеличилось на 70%. Количество процедур снизилось на 24% до 21 174 по сравнению с предыдущим годом в результате ограничений, связанных с локдауном. Эта цифра не включает такие процедуры, как филлеры для лица и губ", - говорится в публикации. "Данные, опубликованные BAAPS, показывают, что в прошлом году женщины сделали 92% косметических процедур, из которых наибольшей популярностью пользовалось увеличение груди. Самой распространенной процедурой у мужчин была ринопластика, изменение формы носа", - отмечается в статье. (...) Источник: The Times