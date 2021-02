23 февраля 2021 г. Редакция | The Times Взгляд The Times на санкции против России: наказывая Путина "Вчера утром Европейский Союз дал понять, что, наконец, начинает применять жесткие меры в отношении Москвы за ее преследование Алексея Навального. На деле же оказалось, что он смог набраться храбрости, чтобы подвергнуть санкциям лишь четырех высокопоставленных чиновников, причастных к заключению в тюрьму лидера российских протестов. (...) Этот шаг (...), как предполагалось, должен был задать тон будущим взаимодействиям ЕС с жестокими режимами. Вместо этого он высветил слабые стороны союза, полного расколов", - пишет The Times, добавляя, что, помимо санкций, "(...) на саммите в следующем месяце, вероятно, будут утверждены запреты на выдачу виз и заморозка активов". "Однако ничто из этого, вероятно, не выбьет из колеи Путина и не заставит его освободить Навального. Какое-либо рассмотрение изменений курса в отношении ЕС или администрации Байдена будет возможно не ранее, чем после сентябрьских парламентских выборов, когда Москва будет наготове к массовым протестам в поддержку Навального. Тем временем Путин может рассчитывать на то, что внутренние расколы в Европе парализуют серьезные действия против него", - предполагает газета. "Самой мощной санкцией стало бы закрытие газопровода "Северный поток - 2", - указывает The Times. - (...) Министр иностранных дел Германии Хайко Маас, поддержав вчерашние скромные санкции, сразу же подчеркнул, что они не должны препятствовать диалогу с Кремлем". "Также есть нечеткость политики Европы в отношении России. Стремление к единодушию задерживает реакцию ЕС и слишком часто приводит к слабым действиям. Но не существует простой дипломатической формулы для противостояния того рода системной грубости, которой подвергается Навальный. Британия льстила себе, воображая, что, покинув ЕС, она сможет засиять как борец за права человека, но и ей будет непросто выработать политику санкций, которая была бы достаточно весомой и эффективной, чтобы заставить Путина подумать еще раз", - говорится в статье. "Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб вчера в Совете ООН по правам человека не выбирал выражений, говоря о злоупотреблениях со стороны России и Китая. Этот месседж имел бы больший вес, если бы Британия не отмывала состояния диктаторов через рынок недвижимости и Сити", - заключает газета. Источник: The Times