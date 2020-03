23 марта 2020 г. Кейти Гиббонс, Билли Кенбер | The Times В Давосе на вечеринках и мероприятиях мужчины пытались получить секс, свидетельствует расследование The Times "Каждый год на одну неделю небольшой горнолыжный курорт Давос становится центром финансовой вселенной. Всемирный экономический форум (ВЭФ), в котором принимают участие тысячи представителей политики, бизнеса и других секторов, превращает альпийский курорт в эпицентр установления полезных связей и общения. Мероприятие, на котором исторически преобладали мужчины, пыталось поколебать стереотип под названием "Давосский мужчина", расширив участие женщин и сделав глобальный гендерный паритет одним из своих идеалов. Несмотря на эти усилия, женщины остаются в твердом меньшинстве: женщина - лишь одна из четырех официальных делегатов. И для тех, кто все же добирается до Швейцарии, опыт может быть пугающим", - пишет The Times. "Совместное расследование, проведенное The Times и программой Dispatches телеканала Channel 4, показало, как женщины в Давосе сталкиваются с сексуальными домогательствами, неподобающим поведением и женоненавистничеством. Журналистки, работающие под прикрытием, подвергались уничижительным замечаниям и нежелательным физическим контактам со стороны мужчин-делегатов, которые походя рассуждали о присутствии работниц секс-индустрии", - сообщается в статье. "(...) В прошлом году женщинам было рекомендовано передвигаться группами и избегать выходить поздно ночью, сообщили пятеро из тех, кто присутствовал. Официальный представитель форума объяснил, почему: "Потому что, если что-то случится с каким-то крупным генеральным директором, кому поверят? Вам или ему?" Аналогичное предупреждение, по словам одной из участниц форума, было сделано и в этом году. "Уже были случаи и могут быть случаи сексуальных домогательств", - сообщили участницам. Был создан специальный телефон доверия", - говорится в публикации. "Ежегодное собрание, впервые созванное в 1971 году, объединяет деятелей, способных изменить мир. Владельцы "белых бейджей" или белых значков, которых насчитывается 3 тыс. человек, имеют доступ к центральному Конгресс-центру, но для 30 тыс. остальных делегатов действие разворачивается на встречах и вечеринках по всему городу. Именно на этих внеурочных мероприятиях для налаживания связей смешиваются "белые бейджи" и остальные делегаты, предупредил женщин-делегатов представитель ВЭФ". "Он делал предостережение, говоря, что мы должны сами позаботиться о своей защите, и что если вы выходите в город после определенного времени, у людей будут недобрые намерения, - вспоминает одна женщина. - Он намекал на то, что есть ночные и дневные люди, и, по сути, мы [женщины] не должны выходить вечером". "(...) На вечеринке в Grandhotel Belvédère руководитель британской консалтинговой компании по вопросам менеджмента без предупреждения попытался поцеловать женщину-журналистку. Она озвучила свой шок, но затем он дважды попросил сделать это снова. После инцидента другая женщина поделилась с журналисткой своим опытом. "Мне кажется, что меня постоянно преследуют домогательствами, - сказала она. - ВЭФ - самое худшее место, потому что здесь они среди своих привилегированных друзей. На самом деле, здесь для них безопаснее вести себя несоответствующим образом, чем где-либо еще в мире. Такова реальность. Они ведут себя ужаснее, чем я когда-либо видела, потому что это все не подлежит огласке. Они могут делать все, что хотят". "По словам других женщин, складывалось впечатление, что мужчины на мероприятиях интересуются ими только ради секса. Бизнесвумен, которая присутствовала на своей пятой ежегодной встрече в Давосе, сказала: "Мужчины часто разговаривают с тобой снисходительно. Или они не замечают тебя, пока не захотят секса, и [вот тогда] они хотят поговорить с тобой. Когда ты хочешь поговорить о бизнесе, им это не интересно, вообще". "По словам женщин-делегатов, одной из проблем является присутствие секс-работниц, которые приезжают в Давос обслуживать клиентов в течение недели, когда идет конференция. Проституция в Швейцарии легальна, и высокопоставленный швейцарский полицейский, который специализируется на международной преступности, сообщил, что на неделю в Давос приезжает около 100 секс-работниц, многие из Румынии и Болгарии. По его словам, их истинное количество может быть выше, потому что некоторые не регистрируются, а вместо этого представляются личными помощниками или советниками", - сообщает The Times. "Когда официальные мероприятия заканчиваются, Piano Bar в Hotel Europe известен как место для ночного распития спиртных напитков. В этом году ранним утром один швейцарский управляющий дважды уединялся в кабинке в женском туалете с молодой блондинкой. Когда они появились, знакомый этой женщины, который назвал себя ее "менеджером", сообщил журналистке под прикрытием, что этой женщине заплатили за секс. "Что это было? Они просто зашли туда вместе", - спросил журналист. "Она сделала минет, - пояснил мужчина. - Это нормально, если у тебя достаточно денег". Некоторые делегаты сообщили, что им известно о секс-работницах в некоторых отелях. Так, водитель, осуществляющий трансфер на ВЭФ, рассказал, что он неоднократно подвозил проституток, сообщается в статье. "Однажды, по его словам, к нему села молодая расстроенная девушка у Belvédère, которая ожидала 29-летнего мужчину, но обнаружила, что на самом деле ее клиенту было за 60. Она объяснила, что мужчина заплатил 20 тыс. швейцарских франков (17 тыс. фунтов) за один час с ней, и она не могла отказать "из-за своего босса". "(...) Документальный фильм "Секс, деньги и власть: грязные секреты Давоса" выйдет сегодня вечером на Channel 4 в 23-00", - указывает The Times. __________ См. также: Темная сторона Давоса: логово проституции и хищников Источник: The Times