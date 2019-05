23 мая 2019 г. Роджер Бойес | The Times Последний диктатор может быть нашим союзником против Путина "Если вы хотите быть президентом пожизненно, нужно планировать заранее. Срок полномочий Владимира Путина истекает в 2024 году, и ему предстоит сделать выбор. (...) Наиболее привлекательным вариантом для главного хищника Кремля может быть аннексия соседней Белоруссии, - полагает обозреватель британской газеты The Times Роджер Бойес. - В 1996 году две страны подписали союзный договор, призывающий к созданию государства федеративного типа, долгосрочной лояльности Белоруссии России. Если это было бы реализовано и экономики были бы полностью интегрированы, то результатом стала бы расширившаяся "Россия Плюс". Путин мог бы беспрепятственно стать главой новой структуры и избавить себя от необходимости вывозить вещи из своего кремлевского офиса". "Проблема с этим сценарием заключается в том, что Белоруссией уже управляет другой человек, который в равной степени стремится остаться на месте: Александр Лукашенко, которого иногда считают последним диктатором Европы. Чтобы удовлетворить амбиции Путина стать вечным отцом нации, Лукашенко придется сдвинуться с места. При нормальных обстоятельствах это можно было бы рассматривать как вполне XIX-вековой спор между двумя не пользующимися любовью авторитарными правителями, который в конечном итоге будет решен в пользу страны с наибольшим количеством нефти, наибольшим количеством танков и наибольшим международным влиянием. Иными словами, политическое противостояние, которое существенно склоняется в пользу Кремля. Статистика ясна. Россия имеет 900 тыс. активных членов в своих вооруженных силах. Белоруссия - 45 350 человек", - пишет Бойес. "Европейские пограничные районы неспокойны, и при более разумном руководстве Белоруссия могла бы просто избежать цепких объятий Путина", - полагает автор. - (...) Подпитывание насилия на Донбассе приведет к очередному раунду санкций со стороны Запада. Жажда перезагрузки отношений между Кремлем и администрацией Трампа окажется в тупике. Это также может подтолкнуть Лукашенко к тому, чтобы посмотреть в сторону Запада или даже Китая в поисках более стабильных партнерских отношений". "Самой унизительной для белорусов дилеммой является жизнь в экономике, бизнес-модель которой почти полностью основана на российских субсидиях. Российское сырье ввозится в Белоруссию, перерабатывается в стране, а затем продается на западных рынках. Москва хочет взимать налог с нефти, которую она экспортирует своему соседу. Лукашенко протестует, говоря, что не так следует обращаться с ближайшим союзником Москвы. Ответ Кремля: ускоряйте интеграцию двух стран с помощью единой таможенной службы, единой валюты, объединенной судебной системы и совместной конституции. (...) Играйте в команде, и мы могли бы взимать за нашу нефть внутринациональные ставки. Другими словами, отдайте куски своего суверенитета, внесите вклад в пенсионный план Путина, и мы продолжим поддерживать вас. Лукашенко не ошибается, считая, что это предложение - в духе Дона Корлеоне", - говорится в статье. "Куда все это ведет? Вероятно, не к вторжению в украинском духе, хотя штабные офицеры НАТО проводили военные учения, разыгрывая такую возможность. Россия будет наращивать давление на Лукашенко, чтобы тот согласился на быстрое объединение. Ей нужен не только ответ на вопрос о том, как продлить правление Путина, но и о том, как более убедительно проецировать российскую власть в направлении границ ЕС и НАТО". По словам Бойеса, "нет смысла в том, чтобы поторапливать белорусского Лукашенко вступить в ЕС или НАТО. Но если Москва продолжит загонять его в угол, он может вскоре попытаться получить кредит у МВФ. Его выдача будет зависеть от глубоких экономических реформ. Он может быть заинтересован и в европейском финансировании. А оно может быть обусловлено прозрачными выборами, уступками гражданскому обществу и мораторием на смертный приговор". "Постепенно мы можем помочь автократии задышать более свободно - и показать Путину, что он не может относиться к бывшим советским республикам как к своей личной игровой площадке", - резюмирует автор. Источник: The Times