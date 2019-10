23 октября 2019 г. Редакция | The Times Взгляд The Times на глобальные экскурсы Путина Итоги встречи президента России Путина и президента Турции Эрдогана "могут ознаменовать окончание турецкого вторжения, но цена будет тяжелой для региона и для мира. Это усилит сирийского президента Асада и подтвердит возрождение России как мировой дипломатической и военной силы", - пишет британская газета The Times в своей редакционной статье. "Прошло всего пять лет с тех пор, как президент Обама резко, но точно назвал Россию региональной державой. Он сделал это в ответ на незаконную аннексию Путиным Крыма и его войну против Украины. С тех пор российская власть нарастала и нанесла ощутимый ущерб безопасности Запада. Кремль вмешался в президентские выборы в США в 2016 году. Он, по крайней мере, потворствовал, а, возможно, и дал приказ применить нервный агент в британском городе в 2018 году и защитил подозреваемых от правосудия. Он расширил российскую войну против Украины, совершив нападение на военные корабли. Он распространял ложь о западных странах через органы госпропаганды Russia Today и Sputnik, - считает редакция The Times. - И он предпринимал усилия для расширения своего влияния в Латинской Америке и Африке (...)". "Однако самым разрушительным из глобальных экскурсов России стало ее военное вмешательство в гражданскую войну в Сирии, - полагает издание. - Она вступила в этот катастрофический конфликт, в котором погибли сотни тысяч человек, предположительно для сокрушения терроризма "Исламского государства" (эта организация запрещена в РФ - Прим. ред.), в то время как ее настоящий мотив состоял в том, чтобы укрепить деспотизм Асада. То, что администрация Трампа бросила курдов, дало Путину дипломатическую возможность подтвердить власть Асада, в то же время представляя Россию как честного посредника". "Может казаться, что надеяться на прекращение сирийского конфликта даже на условиях Путина - это акт простого человеколюбия. Но эти условия включают то, что режим Асада атакует Идлиб, последнюю провинцию, удерживаемую повстанцами, с ужасающей жестокостью и массовыми жертвами среди гражданского населения. Велика вероятность еще одного кризиса беженцев, который распространится через турецкую границу (...)". "Прекращение сирийской катастрофы - это доминирующая проблема в ближневосточной дипломатии. Очевидно, что западные державы потерпели крах в решении этой задачи, позволив Путину наращивать рычаги влияния на Турцию путем продажи ей системы ПРО и строительства первой атомной электростанции. А при том, что западная дипломатия повержена в хаос, даже традиционные союзники Америки, такие как Израиль и Саудовская Аравия, не говоря уже о главном региональном покровителе Асада, Иране, вовлеклись в усилия Путина, нацеленные на то, чтобы сделать Россию мощным глобальным игроком". "Трамп (...) серьезно ошибается в том, что рассматривает альянсы как сделки, а не как связующее выражение общих ценностей. В вакуум, порожденный западным самокопанием и расколами, Путин ввел российскую военную мощь и идеологическую убежденность. Российский экспансионизм может со временем оказаться чрезмерным для шаткой экономики, но к тому времени ущерб уже будет нанесен", - заключает The Times. Источник: The Times