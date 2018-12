24 декабря 2018 г. Оливер Кэррол | Independent "Русь, чего ты хочешь от меня?": суд над известным театральным режиссером, который вряд ли закончится хорошо Кирилл Серебренников - "виртуозный директор, который находится под домашним арестом уже на протяжении последних 16 месяцев" - один из четырех человек, "которых обвиняют в формировании "преступного сообщества", обманувшего российское государство на 133 млн рублей. Обвинения связаны с грантом, выданным тогдашним президентом Дмитрием Медведевым на развитие экспериментального театра", - пишет The Independent, напоминая, что сам Серебренников и сообвиняемые по этому делу отрицают все обвинения и называют их "абсурдными". "Хотя театральный мир время от времени химичит с налогами и денежными платежами, немногие верят в то, что проблемы режиссера связаны только с деньгами. Своими провокационными постановками, которые касались очень многих табуированных тем, таких как гомосексуальность, Серебренников, в конце концов, нажил себе влиятельных врагов среди консервативной элиты", - пишет издание. "Для многих этот суд является ничем иным как проверкой творческой свободы в России", - указывает обозреватель газеты Оливер Кэррол. "По меньшей мере, это проверка изобретательности для государственной прокуратуры. Менее 0,1% всех процессов, проходящих в судах в России, оканчиваются оправдательными вердиктами, - напоминает газета. - К настоящему моменту нет признаков того, что это дело нарушит эту тенденцию, и происходящее временами граничит с абсурдом". Беседуя с The Independent вне зала суда, адвокат обвиняемых Ксения Карпинская сказала, что свидетельства, представленные государственным прокурором, являются "крайне разбросанными" и ничего не доказывают. "Может быть, они еще не решили, в какую сторону они поведут дело, - сказала она. - Однако опасность в том, что, когда мы дойдем до конца процесса, судья забудет о том, что это все чепуха". По словам Карпинской, досудебное заключение другого обвиняемого по этому делу, Алексея Малобродского, было однозначно "несоразмерно" и использовано для того, чтобы заставить его дать показания против Серебренникова, который является единственной настоящей мишенью этого преследования. "Кто-то имеет зуб на Серебренникова, - говорит она. - Я не могу сказать, кто и зачем, хотя у меня и есть подозрения. Другие ответчики играют косвенную роль". "Ресурсы, направляемые в это дело, плохо соотносятся с предполагаемыми суммами, о которых идет речь. Есть много теорий о том, кто может быть движущей силой, стоящей за преследованием, - пишет издание. - Может ли оно быть атакой на Владислава Суркова, некогда всемогущего советника президента и известного сторонника Серебренникова? Был ли как-то вовлечен в него Владислав Мединский, ультра-консервативный министр культуры? Может ли Тихон Шевкунов, "личный духовник" Путина, замысливать что-то?" "Единственный человек, чье мнение может быть решающим, сделал по этому делу несколько противоречивых заявлений, В какой-то момент он назвал следователей "дураками", а позднее предположил, что были совершены "серьезные экономические преступления". Очевидным кажется лишь одно: этот судебный процесс стал необычно важным для российской политической системы", - говорится в публикации. "В начале этого месяца двум студентам ведущей кинематографической школы пригрозили отчислением после того, как они начали снимать фильм о Гоголь-центре и деле Серебренникова", - сообщается в статье. Режиссер Артем Фирсанов сообщил The Independent, что руководство школы подвергло его интенсивным расспросам, длившимся несколько часов. Руководство просило его прекратить съемки фильма и забрало у него разрешение на использование объектов школы - предположительно после "звонка сверху". Съемки фильма "Быть Кириллом Серебренниковым" продолжились все равно - в наспех сооруженной студии, расположенной в торговом центре на окраине города. В течение дня пришли более 50 человек и представили короткие зарисовки на камеру. Кто-то пел, кто-то пришел с портретами режиссера, рот которого был замазан краской. А последний участник просто стоял спиной к камере, а затем сняли футболку, и на его спине было написано: "Русь, чего ты хочешь от меня?" Источник: Independent