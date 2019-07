24 июля 2019 г. Оливер Кэррол | The Independent В Санкт-Петербурге убита известная ЛГБТ-активистка "41-летняя Елена Григорьева совершила каминг-аут только в январе этого года. Вечером в воскресенье, семь месяцев спустя, ее труп нашли в кустах между школой и многоэтажкой на южной окраине Санкт-Петербурга. Активистку ЛГБТ задушили после того, как нанесли восемь ножевых ранений в лицо и спину", - сообщает The Independent. Российские власти, делая упор на "бытовых" мотивах в ходе расследования, заявили, что Григорьева, возможно, подверглась нападению нескольких человек в результате спора. В последний раз ее видели в компании ее подруги и четырех мужчин распивающими спиртные напитки на скамейке на улице возле ее дома в субботу вечером. Полиция уже арестовала и выпустила 40-летнего мужчину по подозрению в причастности к инциденту. "Друзья и коллеги считают, что ее смерть стала следствием ее активистской деятельности", - отмечает автор публикации Оливер Кэррол. "Григорьева, сложный персонаж, связанный в юности с национализмом, переехала в северную столицу России из города Великий Новгород. Вскоре, как рассказали The Independent ее друзья, она стала хорошо известной среди активистского сообщества Санкт-Петербурга, протестуя против всего, от российской агрессии на Украине до бытового насилия и прав заключенных. В последний год она обратилась к правам ЛГБТ-сообщества", - говорится в статье. "По словам друзей, угрозы начались почти сразу после того, как в начале года она признала себя бисексуальной. Было много угроз - в основном, частных, иногда публичных. Последние из них поступили за три дня до ее смерти", - сообщает издание, добавляя, что в начале июля Григорьева обнаружила себя в списке, составленном группой, называющей себя "Пила". "Их сайт, созданный по мотивам одноименного фильма ужасов, предлагал денежные вознаграждения тем, кто готов напасть и похитить представителей ЛГБТ-сообщества. Он функционировал в сети всего еще неделю назад", - пишет The Independent. "Два месяца назад на Григорьеву напали у входа в ее дом и сказали, что люди ЛГБТ не имеют права жить. Газета The Independent ознакомилась с деталями некоторых частных угроз, которые звучали в адрес Григорьевой. Одна из них, присланная через аккаунт "Don Kotiano" в российской социальной сети, содержит вселяющие тревогу изображения двух острых кинжалов и гомофобный язык. Друзья говорят, что активистка сообщила об этой и других угрозах в полицию. Во вторник полиция опровергла, что когда-либо получала такую информацию", - сообщается в публикации. "Александр Миронов, давний друг, был одним из тех, к кому Григорьева обратилась за помощью. Она спросила, сможет ли он присматривать за ее кошкой, если с ней что-нибудь случится - просьба, услышав которую он окаменел. Говоря, находясь в ветеринарной клинике, где обследовали кошку, которая сейчас находится на его попечении, Миронов сказал, что проклинает себя за то, что "не помог вовремя". "Я боялся за нее, - говорит он. - Я должен был переехать к ней, прожить с ней немного". "Игорь Кочетков, еще один активист, фигурирующий в списке "Пилы", считает, что сообщать об угрозах в полицию было неэффективно. Его собственная работа в качестве главы российской ЛГБТ-сети, находящейся на переднем крае усилий по эвакуации из Чечни людей, подвергающихся риску, сделала его очевидной мишенью для экстремистов. Но даже после сообщения о публичных угрозах - и, несмотря на то, что бездействие правоохранительных органов в Санкт-Петербурге было признано незаконным - полиция отказывается что-либо предпринимать". "Активисты всегда сталкиваются с определенными опасностями, - сказал он. - Убийство, безусловно, исключительное, но угрозы поступают почти ежедневно. Власти игнорируют сайты и группы в социальных сетях, которые распространяют эти угрозы и списки". "Неясно, почему была выбрана конкретно Григорьева - если ее действительно убили в связи с ее активистской деятельностью, - отмечает автор публикации. - Она определенно была не самым известным активистом в городе. Она так же, как представляется, не была замысловатым образом вовлечена в самую опасную работу, например, связанную с Чечней. Но было бы ошибкой искать логику, указывает Юрий Гавриков, активист, который вместе с Григорьевой участвовал во многих демонстрациях. По его словам, нападения на российское сообщество ЛГБТ "настолько бессистемны, насколько и часты". "Четыре недели назад знакомая гей-пара шла возле Курского вокзала в Москве, собираясь сесть на поезд домой, - добавил он. - Они были вместе долгое время, имели престижную работу, большие семьи. Но около вокзала к ним приблизился какой-то подонок, толкнул одного из них, а тот решил возмутиться и постоять за себя. Что было дальше? Его пырнули прямо в его сердце, и он скоропостижно скончался на руках своего любимого. Скажите мне, почему напали на него?" Виталий Милонов, политик, наиболее известный как разработчик российских антигейских законов от 2013 года, сказал The Independent, что не может понять, почему люди так обеспокоены этой ЛГБТ-активисткой. По словам Милонова, ЛГБТ-активисты должны оставить расследование убийства органам полиции. "Конечно, убийство должно быть расследовано и убийцы найдены, - заявил он. - Но использование смерти своей коллеги с целью политического пиара показывает, что эти активисты - ********". Источник: The Independent



Читайте также: