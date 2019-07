24 июля 2019 г. | The Times Почему никто не смеется над эксцентричным деспотом Туркменистана "С телевизионных экранов по всей стране каждый вечер на народ Туркменистана обрушиваются подвиги их талантливого президента. На этой неделе в новостном выпуске показывали, как 62-летний президент Бердымухамедов перебирает бумаги на фоне веточек и трав на столе, а затем откидывается на спинку стула, чтобы посмотреть клип, где он сам играет на гитаре рядом со своим внуком Керимгулы (...). Президент, пояснил телеведущий, завершает работу над своей 11-й книгой о растениях. Затем последовал трехминутный сюжет о том, как он играет со своими двумя внучками и котятами, - пишет The Times. - Бердымухамедов, свидетелем чему является эта вечерняя передача - искусный гонщик, гольфист, автомеханик, велосипедист, стрелок-снайпер, любитель щенков и жокей, который также носит официальный титул "Народного коневода". "(...) Такое многообразие чудаковатых новостей дает много чем поживиться мировой прессе, но хотя на международной арене Бердымухамедов является предметом насмешек, его вызывающий смех культ личности скрывает нечто гораздо более тревожное, - пишет газета. - Официально Туркменистан является процветающей страной обильных урожаев, мраморной архитектуры и доброжелательного правления. В действительности это все более репрессивная диктатура, охваченная экономическим кризисом". "В прошлый понедельник базирующийся в Лондоне Центр внешней политики (Foreign Policy Centre - FPC) осудил это центрально-азиатское государство как скрытный, автократический режим, уступающий только Северной Корее. По заявлению аналитического центра, пустынная страна с населением 5,7 млн человек "балансирует на грани катастрофы", - говорится в статье. - Это страна, "находящаяся под огромным давлением, так как годы экономической нестабильности создают беспрецедентную нагрузку на жесткую, но потенциально хрупкую политическую структуру, говорится в заявлении FPC. Голодом и гиперинфляцией управляют путем дальнейшего увеличения масштабов нарушений прав человека и уровня вмешательства в жизнь людей". "Западные чиновники сходятся во мнении, что официальная статистика, заявляющая об экономическом росте, неадекватна и противоречит реальной картине", - пишет The Times, ссылаясь на доклад FPC, где говорится о нехватке основных продуктов питания, дефиците наличных денег в банковских автоматах и резком росте безработицы. (...) "Люди рано встают, чтобы встать в очереди в государственных магазинах за такими вещами, как мука и сахар, потому что они немного дешевле, чем на рынках", - рассказывает 33-летний Руслан Мятиев, журналист, который покинул страну в 2008 году и руководит сайтом Turkmen.news, базирующимся в Нидерландах. - Я знаю некоторые семьи, которые выживают на макаронах или хлебе. Они даже не могут позволить себе фрукты, которые летом в изобилии и недороги. И это в то время, когда правительство тратит 2,3 млрд долларов на крайне рискованный проект по строительству автобана, в котором участвует компания, управляемая шурином президента". "Экономический спад начался в 2016 году, когда российский энергетический гигант "Газпром" прекратил закупку природного газа, который был главным источником доходов бывшего советского государства. (...) Большое количество работников государственного сектора было уволено. По одной из оценок, за последнее десятилетие страну покинули ошеломляющие 1,9 млн туркмен - они уехали, в основном, в Турцию, Россию и Казахстан. Производство хлопка в прошлом году также, как предполагается, составило всего лишь одну треть от официально заявленного объема в один миллион тонн. (...) Оппозицию безжалостно подавляют, и никто не может противостоять Бердымухамедову, также известному как "Аркадаг" или защитник". "70-летний Борис Шихмурадов, бывший министр иностранных дел, в 2002 году был заключен в тюрьму в связи с тем, что якобы участвовал в заговоре с целью попытки государственного переворота против столь же эксцентричного предшественника президента, Сапармурата Ниязова. Нынешний президент был когда-то стоматологом Ниязова, деспота, который называл себя "Отцом всех туркмен". Он запретил балет, бороды и золотые зубы и изменил названия календарных месяцев, назвав один в честь себя, а в 2006 году внезапно скончался от сердечного приступа, - говорится в статье. - С тех пор о Шихмурадове ничего не слышали, и его семья даже не знает, жив ли он. По данным группы активистов Prove They Are Alive, без вести пропал 121 человек. Считается, что многие из них содержатся в тюрьме "Овадан Депе" недалеко от Ашхабада, где заключенных якобы подвергают пыткам с помощью длинных игл или помещают в так называемые "горбатые камеры" высотой пять футов". "Один молодой активист, который, возможно, находится в тюрьме - это Омриузак Омаркулев, который основал сообщество туркменских студентов в Турции. В прошлом году его заманили обратно в Ашхабад, а затем арестовали. В 2015 году один туркменский репортер был заключен в тюрьму по сфабрикованным обвинениям, связанным с наркотиками, а другого обвинили в мошенничестве в 2016 году и отправили в трудовой лагерь. (...) "Абсурд туркменского режима не должен маскировать его жестокость", - сказал в интервью Адам Хаг, директор FPC. Он видит в экономическом спаде возможность оказать давление, так как Туркменистан ищет поддержки. Он хочет, чтобы западные правительства и международные кредиторы требовали соблюдения прав человека в обмен на инвестиции и кредиты", - говорится в статье. - (...) По его словам, существует диссонанс между официальным признанием Великобританией Туркменистана страной, приоритетной в области прав человека, и "превалирующим акцентом" на торговле на практике". "Должен применяться более последовательный подход к этическим аспектам", - сказал он. (...) "Невозможно заставить правительство Туркменистана измениться или провести реформы при нынешнем президенте, - говорит Мятиев, родители которого были корреспондентами в покорных государственных СМИ, но потеряли свои рабочие места и переехали в Нидерланды после того, как начали помогать СМИ за границей раскрыть реальное положение дел в стране. - Я не верю, что будет какая-то общественная напряженность или протесты против режима в стране. Инакомыслие в Туркменистане является опасной для жизни деятельностью". Мятиев считает, что единственной опасностью для Бердымухамедова является "дворцовый переворот", проведенный разочарованными чиновниками. "Есть чиновники среднего звена, которые сейчас недовольны, но до сих пор нет никого, кто занимал бы достаточно высокое положение, чтобы взять на себя инициативу и иметь шанс на успех". Источник: The Times



Читайте также: