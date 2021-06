24 июня 2021 г. Редакция | The Times Взгляд The Times на противостояние в Черном море: опасные воды "До сих пор неизвестно, что на самом деле произошло вчера у берегов мыса Фиолент в Черном море, а также о том, почему там вообще находился британский военный корабль. Бен Уоллес, министр обороны Великобритании, настаивал на том, что HMS Defender просто совершал обычный транзит, проплывая рядом с регионом, аннексированным Россией в 2014 году. Россия утверждает, что она ответила на вторжение на мили вглубь своих территориальных вод, сделав предупредительные выстрелы, в то время как бомбардировщик Су-24 сбросил заряды рядом с эсминцем Type 45 (...). Великобритания заявляет, что какие бы то ни было выстрелы были частью российских "артиллерийских учений", о которых ей сообщили заранее, и отрицает, что рядом с кораблем были сброшены какие-либо заряды, - пишет британская газета The Times. "Министерство обороны Великобритании настаивает на том, что HMS Defender находился в "международно признанном транспортном коридоре", который, поскольку большая часть Запада не признает аннексию Крыма, дает большой ключ к пониманию цели миссии: просто утверждать свое право находиться там", - считает редакция газеты. "Вспышка, произошедшая вскоре после встречи президента Путина с президентом Байденом в Женеве, представляет собой опасную эскалацию в проверке нервов между Россией и Западом из-за Украины", - пишет газета, предполагая, что помимо демонстрации солидарности с Украиной, кораблям НАТО, возможно, было поручено собирать разведданные о модернизированных противокорабельных и противовоздушных средствах обороны Севастополя. "(...) Не вызывает удивления, учитывая проверку нервов, что Минобороны Великобритании пыталось преуменьшить значение факта применения боеприпасов. Однако проявления его хладнокровия не должны скрывать серьезности инцидента и созданного им прецедента". "Россия регулярно тестирует воздушное пространство Великобритании и недавно отправила авианосец в Ла-Манш. Около Кента не было никаких "артиллерийских учений". Достаточно только подумать, какой была бы реакция Москвы, если бы ВВС Великобритании сбросили бомбы рядом с кораблем "Адмирал Кузнецов", когда он возвращался из Сирии в январе 2017 года. Российские ВВС регулярно возвращаются в международное воздушное пространство в сопровождении самолетов британских ВВС без использования огневой мощи, даже когда они направляют бомбардировщики к северу от Шетландских островов", - говорится в статье. "Российские протесты по поводу "вопиющего нарушения международных норм" стали теперь привычным методом, когда правда переворачивается с ног на голову, а агрессия прикрывается фальшивой оскорбленной невинностью. Фейковые сообщения о том, что корабли НАТО следовали прямым курсом на Севастополь, также согласуются с этим курсом. И они не должны отвлекать от основного вопроса о том, что будет делать Запад, если Путин вторгнется на Украину. Он привлек внимание президента Байдена, разместив 100 тыс. военнослужащих вдоль границы с Украиной в апреле. Каждый день, что они остаются там, остается и риск полномасштабной войны. Вчерашняя агрессия должна положить конец любой надежде на то, что саммит в Женеве проложил путь к деэскалации", - полагает газета. (...) Источник: The Times