24 мая 2019 г. Джон Кэмпфнер | The Times От отмывания денег до фейковых новостей, Россия держала нас за дураков "В середине нулевых годов я ругал высокопоставленного министра-лейбориста за лакейничество перед русскими. Это было время, когда олигархи были еще в моде, когда диссидентов еще не травили на Пикадилли, и до того, как Владимир Путин вторгся в Крым и восточную Украину. Все, как я сказал этому министру, знали, что Лондон стал центром отмывания денег для богатых россиян. Почему правительство ничего не делает с этим? Потому что, ответил он с искренностью, достойной восхищения, все деньги - это хорошие деньги, и нам нужно все, на что мы можем наложить руку, чтобы финансировать свои школы и больницы, - пишет обозреватель The Times Джон Кэмпфнер. "В конце концов, все изменилось", - добавляет он: премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ужесточила правила и группе олигархов было либо отказано в визах, либо их выдача была отложена. "Но всего этого было слишком мало и все это было слишком поздно. Как известно любому разумному отмывателю денежных средств, - иронизирует автор, - после того, как деньги попали в систему страны, они попадают в оборот. В итоге они выглядят легитимными и аутентичными. В настоящий момент практически невозможно определить, что является потомством мутных денег из России, Китая, Эмиратов или какого-либо другого места". "Русские держали нас за дураков, и мы себя так и вели", - пишет Кэмпфнер. "То же самое касается отмывания информации, - полагает автор. - В течение последних пяти лет Кремль вел кампанию по подрыву западной демократии. (...) Фейковые новости, подпитка заговоров, очернение институтов, запугивание людей. Все это теперь политическая норма. Русские не препятствовали обсуждению своей роли. Они хотели, чтобы стратегия не просто работала, а чтобы все видели, что она работает. Чем больше о ней говорили, тем больше паники она сеяла, тем больше она достигала своих целей. (...) Если в 2014 году россияне были бойкими в своей деятельности, то теперь им это и не нужно. Как отмечается в обзоре ЕС по дезинформации, использование информации в качестве оружия переместилось внутрь самих стран. Работу выполняют сами партии - "Альтернатива для Германии", "Национальное объединение" Марин Ле Пен и Партия Brexit в Великобритании". "В последнем докладе упоминается интервью, которое дал в 1984 году советский разведчик Юрий Безменов, - рассказывает автор. - Он описал то, что он назвал медленным процессом идеологической подрывной деятельности и психологической войны, которая на протяжении многих лет направлена на изменение восприятия реальности со стороны того, на кого она направлена. Это, отметил он, было гораздо важнее для КГБ, чем шпионаж. Примерно через 35 лет подобные предупреждения до боли точны. "Кремль показал нам инструменты, которые позволяют нам подорвать себя изнутри", - отмечается в докладе. "Мы заплатили за наше нежелание разбираться с отмыванием денег. Теперь мы расплачиваемся за нашу брезгливость по поводу решения вопроса с дезинформацией", - резюмирует автор. Источник: The Times