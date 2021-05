25 мая 2021 г. Редакция | The Times "Редакция The Times об агрессии со стороны Белоруссии, путинского полномочного представителя" "(...) Беззаконное поведение президента Белоруссии Лукашенко в стране теперь простирается до небес в буквальном смысле, - пишет в редакционной статье газета The Times. "Принуждение рейса Ryanair в воскресенье изменить направление и сесть в Минске, столице Белоруссии, с целью ареста пассажира, диссидента Романа Протасевича, было актом пиратства. Жизненно важно, чтобы режим Лукашенко столкнулся с остракизмом и санкциями. Тем не менее, западные правительства не должны питать иллюзий относительно вероятного вдохновителя этого возмутительного действия. Представляется маловероятным, что Лукашенко угнал бы самолет государства ЕС без согласия и соучастия президента Путина и, возможно, его прямого приказа (...)", - уверяет газета. "На первый взгляд Путин рискует, поддерживая режим Лукашенко. Протесты против фальсификации результатов выборов в прошлом году не имели заметной антироссийской составляющей, которую Москва могла бы использовать как предлог для агрессии против бывшей советской республики. Однако Путин знает, что Лукашенко был напуган аннексией Крыма Россией в 2014 году. Быть соседом реваншистской России рискованно. Чтобы побудить Белоруссию вырваться из хватки Путина, США ослабили санкции в 2015 году, но в прошлом году ввели их снова. Путин, безусловно, видит возможность укрепить свое влияние на Белоруссию, спровоцировав дальнейшие западные санкции". "Западные державы испытывают соблазн осуждать российское и белорусское поведение, концентрируя дипломатические усилия на борьбе с угрозой Китая, подлинного соперника для экономического, военного и технологического господства США. Однако Путин в течение многих лет полагался на невнимание или раскол на Западе, чтобы поддерживать своих клиентов и уничтожить своих врагов. (...) Противостоять одновременным угрозам со стороны Китая и России - это далеко не идеальная международная конъюнктура в любое время, особенно когда давят глобальные проблемы, такие как пандемия и изменение климата. Тем не менее, внешняя политика должна рассматривать мир таким, какой он есть, а не таким, каким западные демократии хотели бы, чтобы он был", - говорится в статье. "Как сказал в 1950 году госсекретарь США Дин Ачесон, для сотрудничества требуется более одного человека, и он не видел никаких доказательств того, что кремлевское руководство "изменит свое поведение до тех пор, пока прогресс свободного мира не убедит их в том, что они не могут извлекать выгоду из сохранения этой напряженности". Хотя для того, чтобы убедить нынешнего лидера России и его клиентов придерживаться глобальных норм, потребуется долгий путь, нет иного ответственного выбора, кроме как решительно выступить против их нынешнего пути", - заключает редакция издания. Источник: The Times