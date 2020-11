25 ноября 2020 г. Адам Смит | The Independent Борьба за ограниченные ресурсы Луны может привести к "конфликту" между правительствами и частными компаниями, опасаются ученые "Ученые опасаются, что Луну могут слишком быстро разграбить частные компании, надеющиеся добывать там ценные ресурсы, говорится в новом исследовании. Как говорится в новом докладе Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, отсутствие международной политики и соглашений может привести к напряженности, переполненности и быстрому расширению проектов по добыче полезных ископаемых на Луне", - передает The Independent. "Вода и железо - особенно ценные ресурсы, которые можно добыть на Луне, что поможет компаниям строить инфраструктуру и развивать сельское хозяйство, а также позволит им избежать огромных расходов на транспортировку этих материалов с Земли. "Много людей думают о космосе как о месте мира и гармонии между странами. Проблема в том, что нет закона, который бы регулировал, кто имеет право использовать ресурсы, и существует значительное количество космических агентств и других организаций в частном секторе, которые стремятся прилуниться в течение следующих пяти лет ", - пишет Мартин Элвис, астроном из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики и ведущий автор статьи, опубликованной в Philosophical Transactions of the Royal Society . "Мы просмотрели все карты Луны, которые смогли найти, и обнаружили, что ресурсы, представляющие интерес, имеются не во многих местах, а те, где они есть, очень невелики. Это создает много возможностей для конфликтов по поводу определенных ресурсов", - говорится в докладе. "Существующие договоры, такие как Договор о космосе от 1967 года, не обеспечивают надежной защиты небесных тел от компаний. Договор о космосе констатирует, что "Луна и другие небесные тела должны использоваться всеми государствами - участниками договора исключительно в мирных целях", но не исключительно правительствами. США настаивали на пункте, разрешающем коммерческим компаниям исследовать космос, в том случае, если их деятельность "требует разрешения и постоянного надзора" со стороны правительства, в то время как, согласно российской точке зрения, исследования космоса должны быть ограничены правительствами, - пишет The Independent. - Следующий договор, Договор о Луне 1979 года, не был ратифицирован ни одним государством, которое проводит самостоятельные космические полеты, например США, Россией, Китаем, Японией или членами Европейского космического агентства". "В нем делается попытка решить вопрос о праве собственности на ресурсы, полученные в космическом пространстве, и он действительно был в значительной степени отвергнут международным сообществом", - пояснила ранее The Independent доктор Джилл Стюарт, глава отдела космической политики Лондонской школы экономики. "В 2020 году было объявлено о Соглашении Артемиды, которое представляет собой набор соглашений, требующих от стран, сотрудничающих с США по возвращению на Луну, обеспечивать прозрачность своей работы, исследовать космос только в "мирных целях" и гарантировать, что они будут работать вместе, чтобы спасти всех космонавтов, которые окажутся в опасности во время миссии. Однако оно все же еще не защищает небесные тела от чрезмерной эксплуатации для добычи ресурсов", - сообщается в публикации. "Самая большая проблема в том, что все нацелены на одни и те же места и ресурсы: государства, частные компании, все. Но эти места и ресурсы ограничены. У нас нет второй луны, на которую можно было бы двигаться. Это все, с чем мы должны работать, - указала Аланна Кроликовски, доцент кафедры политики науки и технологий Университета науки и технологий штата Миссури и соавтор статьи. - В то время как всеобъемлющий международно-правовой режим управления космическими ресурсами остается далекой перспективой, важные концептуальные основы уже существуют, и мы можем приступить к реализации или, по крайней мере, обдумыванию конкретных локальных мер для решения предполагаемых проблем на конкретных объектах уже сегодня". "По словам Кроликовски, правительства также должны определить самые пессимистичные варианты, такие как переполненность и вмешательство на каждом объекте, и использовать их в качестве основы для законодательства. В качестве основы для этих регуляций можно использовать существующие законы, которые защищают общие ресурсы, такие как океаны или местные озера на Земле, но директивные органы должны решить, как эти ресурсы будут классифицироваться. (...)", - говорится в статье. "В прошлом году президент России Владимир Путин предупредил, что между его страной и США может начаться новая космическая гонка, подталкивая к расширению противоспутниковых технологий и "космического оружия", способного поражать Землю и другие объекты на орбите", - напоминает газета. Источник: The Independent