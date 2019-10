25 октября 2019 г. Том Парфитт | The Times Мария Бутина: освобожденную российскую шпионку в Москве будут встречать как героиню "Сибирячку-лоббистку прав на оружие, которая была осуждена в США за шпионаж после налаживания связей с Национальной стрелковой ассоциацией и влиятельными республиканцами, должны освободить сегодня и вернуть в Россию. Как ожидается, 30-летнюю Марию Бутину в Москве встретят как героиню", - пишет The Times. "Ее арестовали в июле прошлого года в Вашингтоне и в декабре приговорили к 18 месяцам тюремного заключения в Санкт-Петербурге, штат Флорида. Почти половину приговора признали отбытой после того, как она признала себя виновной в том, что являлась незарегистрированным иностранным агентом (...)", - говорится в статье. "Американская прокуратура заявила, что Бутина не работала на российское шпионское агентство, но сознательно принимала участие в операции по "выявлению и оценке" потенциальных целей для шпионажа. После ее осуждения МИД России в социальных сетях изменил свою профильную фотографию на фото Бутиной, и Москва лоббировала ее освобождение, заявляя, что она невиновна, - отмечается в статье. - По данным ФБР, Бутина предпринимала тайные усилия, нацеленные на "проникновение в национальный аппарат принятия решений США" по указанию Александра Торшина, бывшего заместителя главы Центрального банка России и пожизненного члена Национальной стрелковой ассоциации, организации, выступающей в поддержку прав на оружие, которая потратила более 30 млн долларов на кампанию Трампа. В отношении Торшина действуют санкции Министерства финансов США". "В интервью радиостанции NPR из тюрьмы Бутина сказала, что ей известно, что "анализ", который она давала Торшину, передают в российское Министерство иностранных дел, но отрицает наличие связи с ФСБ или другими шпионскими агентствами (...), - передает The Times. - Бутина въехала в США по студенческой визе и во время президентской избирательной кампании 2016 года наладила отношения с влиятельными американскими организациями, в том числе с Национальной стрелковой ассоциацией. Она присутствовала на предвыборных мероприятиях Трампа и на мероприятиях, проводимых консервативными активистами, предположительно с тем, чтобы сообщить о них в Москву. По словам Кевина Хелсона, специального агента ФБР, она пыталась "установить неофициальный канал связи для представителей правительства России". (...) Некоторые аналитики озвучивали предположение, что Пол Уилан, американо-британец, арестованный в Москве по обвинениям в шпионаже, "был схвачен в качестве средства давления на фоне того, как Москва добивалась освобождения Бутиной. Госдепартамент США призвал его освободить, заявив, что никаких доказательств его вины предоставлено не было", говорится в публикации. Источник: The Times