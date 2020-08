26 августа 2020 г. Винсент Вуд | The Independent Правило о соцдистанции в 2 метра основано на "устаревших научных данных", утверждают эксперты "Правило социального дистанцирования о необходимости соблюдения 2-метровой дистанции между людьми, введенное во всем мире с целью ограничения распространения коронавируса, основано на "устаревших научных данных", утверждают британские эксперты. Группа британских ученых заявила, что дистанция не должна быть центральным элементом мер, направленных на ограничение распространения вируса, и что универсальная система должна быть заменена "дифференцированными рекомендациями" для различных условий", - передает The Independent. "Правительство Великобритании, как и руководство многих других стран, рекомендует гражданам соблюдать дистанцию 2 или 1 метр (если используются смягчающие факторы, такие как маски для лица и защитные экраны). Но исследователи в журнале British Medical Journal указали, что более гибкие инструкции позволили бы "вернуться к нормальным условиям в некоторых аспектах социальной и экономической жизни", - говорится в статье. "Нынешние правила безопасной физической дистанции основаны на устаревших научных данных", - утверждают Николас Джонс из отделения первичной медицинской помощи Оксфордского университета в Наффилде и его коллеги. "На распространение вирусных частиц влияет множество факторов, в том числе поток воздуха, - добавляют они. - Данные свидетельствуют о том, что Sars-CoV-2 может преодолевать расстояние более 2 метров во время таких действий, как кашель и крик". "Вместо этого группа ученых предлагает правительству основывать свои рекомендации на множестве факторов, влияющих на риск, включая тип деятельности, условия - закрытые помещения или на открытом воздухе, уровень вентиляции и ношение масок, - пишет газета. - По их словам, также следует учитывать продолжительность нахождения в среде, восприимчивость человека к инфекции и вирусную нагрузку передатчика". "(...) Они указывают, что некоторые исследования, используемые для обоснования правила о 2 метрах, были впервые опубликованы в 1897 году, в то время как предполагаемая научная база, лежащая в основе правила об одном или двух метрах для предотвращения распространения коронавируса, построена на исследовании 1940-х годов, несмотря на "недостаточную точность" исследований, проводившихся в прошлом", - подчеркивает The Independent. "Более поздние исследования показали, что при определенных обстоятельствах капли, выделяющиеся при сильном чихании или кашле, могут распространяться на расстояние до 8 метров, при этом группа ученых утверждает, что большая часть исследований основана на размере капель без учета выдыхаемого воздуха", - указывает газета. "Авторы добавляют, что правила должны быть адаптированы так, чтобы учитывать сложности того, как происходит передача вируса. "Физическое дистанцирование следует рассматривать только как часть более широкого подхода общественного здравоохранения к сдерживанию пандемии Covid-19, - написали они. - Его необходимо реализовать вместе с комбинированными стратегиями управления средой "человек- воздух-поверхности-пространство", включая гигиену рук, уборку, загруженность и управление внутренним пространством и воздушными потоками, а также соответствующее защитное оборудование, такое как маски". (...) Источник: The Independent