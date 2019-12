Архив 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 января февраля марта апреля мая июня июля августа сентября октября ноября декабря 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Поиск Иностранная пресса о России и не только Press digest 27 декабря 2019 г. 26 декабря 2019 г. Оливер Кэрролл | The Independent Десять лет, которые потрясли мир: как Запад сначала сбрасывал со счетов, а затем переоценивал Владимира Путина "В последнее десятилетие в России политика развивалась намного быстрее, чем технологии. Вернемся в 2010 год: улыбки, расстегнутые рубашки и голубые джинсы, Белый дом привез президента России на западное побережье, чтобы продемонстрировать "перезагрузку" в отношениях. Дмитрий Медведев - помните его? - присоединился к американским чиновникам в туре по технологическим гигантам Силиконовой долины. Он написал свой первый твит ("Всем привет! Я в Твиттере и это мое6 первое сообщение!"). Он посетил Google и Cisco. Остановился поболтать со Стивом Джобсом. Вручив восторженному Медведеву новый iPhone 4, Джобс предложил российскому президенту "черпать вдохновение" из пути, по которому движется Apple. Медведев, который любил думать о себе как о реформаторе, без сомнения, мечтал о таких вещах. Но ход истории сделал подобные либеральные надежды устаревшими. Когда его попросили, Медведев уступил место возвращающемуся Владимиру Путину, и Кремль отверг любые идеи эволюционных обновлений продукта, - пишет The Independent. - Вместо этого он замер, повернул вспять и стал действительно революционным игроком". "Ко времени визита Медведева в июне 2010 года семена волатильного десятилетия в России уже были посеяны. С одной стороны, к этому моменту намерение Путина вернуть себе высшую должность почти наверняка утвердилось. Но, с другой стороны, кое-что скрывали и американцы", - пишет автор публикации Оливер Кэррол, напоминая про раскрытие ФБР примерно в это время большой шпионской группы российских агентов в США, действовавших под глубоким прикрытием. "(...) Не спеша рисковать крупным скандалом и перезагрузкой, Обама ждал три дня, прежде чем дать санкции на их арест. Затем он согласился на спасающий престиж обмен на четырех человек, удерживаемых Россией по обвинению в шпионаже. Сделка была заключена в стиле холодной войны на нейтральной территории в венском аэропорту. Владимир Путин приветствовал своих шпионов как национальных героев, когда они приземлились в Москве. В телевизионных комментариях российский лидер озвучивал фантазии о той четверке, которую он отправлял обратно. Предатели имеют тенденцию умирать страшной смертью, отметил он, а полученные ими деньги "колом встанут у них в горле". Одним из людей на борту самолета, летевшего в Австрию, был бывший офицер военной разведки, который был заключен в тюрьму после передачи MI6 имен более 100 российских агентов. Его звали Сергей Скрипаль", - говорится в публикации. "Дуга от медведевскго айфона до скамейки в парке в Солсбери, где в 2018 году был найден с пеной у рта российский двойной агент, едва ли могла быть более драматичной, - пишет The Independent. - Использование военного нервного агента в стране НАТО - более того, против обменянного шпиона - подняло ставки. Оно также шокировало многих в системе. "Они идиоты, если они действительно сделали то, в чем их обвиняют", - заявил один высокопоставленный кремлевский инсайдер (Источник настаивал на анонимности в разговорах с The Independent)". "Но, по словам Геннадия Гудкова, полковника КГБ в отставке, ставшего оппозиционным политиком, операция покушения отражает изменение в стратегии, которое не могло произойти без одобрения Путина. "Когда я учился в шпионской академии в 1980-х годах, нам говорили, что террор за границей больше не является одобренным методом, - говорит он. - В 1970-х годах было несколько неудачных операций, и политические боссы сочли, что это нехорошо для советской репутации. Но теперь он, безусловно, вернулся, и, очевидно, по приказу Путина". "Усиление роли военных и спецслужб на протяжении 2010-х годов отражало более разворот в брежневском духе в большинстве областей российской жизни. Государство усилило контроль над промышленностью: теперь 70% ее так или иначе находится в руках Кремля. Усилен контроль над СМИ, и доминирование расширено с телевидения и таблоидов практически на все влиятельные СМИ. Возможности инакомыслия и протеста были ограничены расплывчатыми формулировками законов, которые могут криминализировать все и ничего. Сейчас представляется, что следующий на очереди - интернет", - предполагает газета. (...) "Каждый год при Путине оказывался более абсурдным, чем предыдущий, - говорит Гудков. - Выборы, суды, аресты, покушения. И вот мы в 2019 году с некоей версией диетического сталинизма. Нет никаких оснований полагать, что мы не движемся в сторону полной версии". "Есть несколько способов объяснить, почему разрушительное десятилетие в России развивалось так, как развивалось. Для оппозиционных политиков, таких как Геннадий Гудков, авторитарный поворот был полностью обусловлен личностью Путина и тем, что они называют его паранойей и желанием удержать власть на всю жизнь. Гудков говорит, что надежды на демократическое будущее были разрушены "зависимостью" и "трусостью" Медведева. Американцы, которые настаивали на неудачной перезагрузке, склонны соглашаться с этой точкой зрения. Все шло хорошо, пока Медведев был официальным визави, писал в своих мемуарах Майкл Макфол, советник Барака Обамы по России, а затем - посол в Москве. На президентском уровне был "отличный контакт", шел прогресс в области контроля над вооружениями и многое другое. Именно возвращение Путина на пост президента изменило все: "В хорошие дни Путин видел в США конкурента. В плохие дни Соединенные Штаты были его врагом". "Но, согласно другому взгляду на вещи, эволюцию Путина как главного разрушителя можно рассматривать как реакцию на мир вокруг него. Это, безусловно, точка зрения тех, кто ближе всего к Кремлю, - отмечается в статье. - Например, один из инсайдеров, с которым побеседовали для написания статьи, перечислил множество жалоб на западные "двойные стандарты", которые способствовали непримиримости его босса. В начале своего пребывания у власти Путин думал, что он "партнер" в войне с террором, но позже убедился, что Запад никогда не проявлял интереса, сказал источник. Во время своей первой встречи с Биллом Клинтоном российский лидер даже предложил, чтобы Россия присоединилась к НАТО. Затем, после 11 сентября, он согласился с тем, что Вашингтон создал авиабазы в Киргизии для проведения операции в Афганистане. Россия не получила "ничего взамен" за такие жесты, "только критику в отношении Чечни и поддержку наших врагов там". Не принесло удовольствия и то, когда президент Обама позже начал называть Москву разочарованной "региональной державой". "Мы думали, что живем по правилам, но выяснили, что правил нет. Со временем мы поняли, что хорошие отношения с Западом подразумевают уступить и превратиться в спутник. Так что теперь у нас бой без правил. Но ни на минуту не забывайте, что не мы разрушили правила", - говорит он. "Третий действующий фактор - внутренняя политика. Ко времени возвращения Путина на политический фронт в 2011 году новый уверенный в себе средний класс Москвы начал самоутверждаться. Он жестко отреагировал на рокировку между Медведевым и Путиным. Опрос, проведенный в ноябре 2011 года, показал, что только 34% потенциальных избирателей намеревались проголосовать за Путина на предстоящих президентских выборах в марте. Очевидные фальсификации на парламентских выборах в декабре заставили в конце 2011-начале 2012 годов десятки тысяч людей выйти на улицы в знак протеста, - напоминает издание. - Массовые митинги, которые, по сути, были реакцией на неприкрытый цинизм властей, в свою очередь, спровоцировали две вещи: подавление протестов, которое распространилось на большую часть областей российской жизни; и удвоение цинизма самого режима". "Цинизм, где идеи и идеализм заменяются обманом и личными интересами, был характерной чертой российской политики с 1980-х годов, - считает Кэррол. - По словам культуролога Марка Липовецкого, он уходит корнями в "вездесущий цинизм" позднесоветского периода и в культуре вседозволенности российского капитализма в духе "дикого Запада", который наступил сразу после. Его наиболее очевидный ранний поборник, националистический политик Владимир Жириновский, продолжил информировать других мировых политиков и считается с определенными основаниями прототипом Дональда Трампа. Но важно понимать, что Жириновский до самого последнего времени оставался на политической периферии России. Действительно, в течение 2000-х Кремль был полон решимости блюсти приличия при все более авторитарной системе. (...) С изменениями 2010-х, однако, этот паноптикум передвинулся в центр и циничные манипуляции стали новым мейнстримом". "Если раньше Кремль пытался манипулировать оттенками серого, то теперь черный был просто переназван белым. Это было десятилетие фейковых новостей; суда над Pussy Riot; Russia Today; "зеленых человечков" в Крыму; российских солдат, проводящих " отпуск на Донбассе"; и множества лжи, призванной отвлечь внимание от вины России в крушении пассажирского самолета MH17", - утверждает The Independent. "(...)Подобный цинизм - это кровь, которая сейчас течет по венам российского правительства, говорит Константин Калачев, который время от времени выступает советником Кремля и был членом правления правящей партии "Единая Россия". "Кремлевская культура вся о демонстрации, а не о том, чтобы верить на самом деле в то, что вы говорите, - отмечает он. - Лгать совершенно нормально, если это означает попадание в цель. Таким образом, страна превратилась в Диснейленд в интересах одного-единственного человека - президента". "Всего через четыре года с небольшим четвертый срок полномочий Владимира Путина истает и, согласно конституции, он должен покинуть свой пост. На данном этапе, кажется, мало шансов, что он откажется от власти. (...) Скорее всего, он пока не решил, каким будет его следующий ход; те, кто его знает, говорят, что он склонен откладывать ключевые решения на последнюю минуту. Те же люди предположили, что еще одна фактическая рокировка с Медведевым остается наиболее вероятным сценарием сохранения его пребывания у власти, - говорится в статье. - В иллюзорном мире, полном обмана и подозрений, Медведев, по их словам, остается единственной константой Путина; коллега, который никогда не подводит его. "Все еще существует беспокойство, учитывая силы, которые обмен должностями высвободил в прошлый раз, но это остается самым простым решением", - отмечает Калачев. "С другой стороны, циничная, лишенная ценностей система Путина, похоже, гораздо менее подготовлена к переходу власти. Уже есть несколько предупреждающих знаков. Прокремлевские кандидаты наталкиваются на отказ на избирательных участках. Впервые после перестройки опросы общественного мнения показывают, что стремление к переменам перевешивает стремление к стабильности. Неспокойна столичная молодежь", - пишет издание, добавляя, что "протесты этого лета в Москве, которые вспыхнули после предвыборных махинаций на местных выборах, казалось, продемонстрировали пределы манипулятивных технологий Кремля. Жесткий ответ послужил лишь созданию идеалистических новых лидеров, которые призывали к самопожертвованию и предлагали отпор кремлевскому мировоззрению, лишенному ценностей (...)". "В то время как Россия приближается к следующему десятилетию, вероятность появления на месте Путина белого и пушистого прозападного президента мала. Но то, как созданная им система выстраивает отношения со следующим поколением и его требованием политики другого типа, будет определять, есть ли у нее шанс выжить в долгосрочной перспективе", - заключает автор публикации. Источник: The Independent



