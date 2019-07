26 июля 2019 г. Том Найтон | The Times Кремль "велел Сальвини запретить забастовку" "Маттео Сальвини обвиняют в получении приказов из Москвы после того, как по запросу Кремля была запрещена забастовка на принадлежащем России нефтеперерабатывающем заводе в Италии", - сообщает The Times. "Местный представитель министерства внутренних дел Италии ссылался на необходимость поддержания "общественного порядка" на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл" на Сицилии, - сообщается в статье. - Однако во время судебного разбирательства, инициированного профсоюзом CGIL в ответ на это постановление, всплыло письмо, адресованное Сальвини и направленное послом России в Италии, с просьбой прекратить протесты, поскольку они наносят ущерб репутации "Лукойла" и уже стоили ему "нескольких миллионов евро". Сальвини является одновременно и заместителем премьер-министра, и министром внутренних дел". "Россия всегда стремится поддерживать максимально комфортные условия для итальянских фирм, работающих в России", - писал посол Сергей Разов. "Мы были шокированы, обнаружив эти письма в судебных документах, которые доказывают, что это не имеет никакого отношения к общественному порядку, но было ответом на сильное политическое давление, оказываемое на Сальвини российским правительством", - заявил Роберто Алоси, представитель CGIL. Издание напоминает, что "Сальвини является пылким сторонником президента Путина и требует отмены санкций ЕС в отношении России. Он опроверг недавние обвинения в том, что его партия "Лига" получала незаконное финансирование от России, и (...), как показали опросы общественного мнения, эти утверждения, которые он отвергает как "фантазии", не влияют на его популярность". Источник: The Times



