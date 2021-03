26 марта 2021 г. Доминик Кеннеди | The Times Эдинбургский профессор выдал имена фальшивому российскому шпиону "(...) В ходе спецоперации ученого поймали на том, что он выдал фальшивому российскому агенту имена людей, которые, как он утверждает, работают на западную разведку. Пол Маккейг, член группы ученых, которая оспаривает то, что Россия и Сирия совершали атаки с применением химического оружия, был готов подвергнуть опасности бывшего солдата и журналистов, назвав их предполагаемыми шпионами", - пишет The Times. "Маккейг, профессор генетической эпидемиологии и статистической генетики в Эдинбургском университете, является известным членом Рабочей группы по Сирии, пропаганде и СМИ (...).Операция была организована последней целью группы - Комиссией по международному правосудию и подотчетности (Commission for International Justice and Accountability - Cija), которая собирает документальные свидетельства в Сирии, чтобы военные преступники и применяющие пытки могли быть по закону привлечены к ответственности за злодеяния", - говорится в статье. "Зная, что ученые готовятся атаковать работу Cija, комиссия создала анонимный адрес электронной почты и в прошлом году связалась с Маккейгом с просьбой обсудить Сирию, - сообщает газета. - Профессор в течение трех месяцев переписывался с фальшивым информатором, который по прошествии некоторого времени назвал себя Иваном и утверждал, что работает на российское правительство в составе ячейки, базирующейся в Гааге". В своих разговорах Маккейг: - выдал фальшивому шпиону имя западноевропейского журналиста, работающего на принадлежащем Кремлю новостном канале, которого он подозревал в том, что он - антироссийский диверсант; - утверждал, что Сергей Крутских, первый секретарь российского представительства в Женеве, переписывался с членами Рабочей группы, используя систему зашифрованных сообщений; - раскрыл, что пытался подорвать судебный процесс в Германии над двумя бывшими сирийскими чиновниками, преследуемыми по обвинению в применении пыток; - предал конфиденциальный источник, разгласив ее личность и детали информации, которую она ему предоставила. "Профессор также сообщил поддельному российскому агенту личности людей, которые, по его мнению, работают на западную разведку. Среди них - Хэмиш де Бреттон-Гордон, бывший офицер британской армии и автор мемуаров "Химический воин", которого Маккейг ложно назвал "активом MI-6". (...) "Маккейг также назвал лондонского репортера, который, как он утверждал, работает на МI-6. Он назвал автора и продюсера BBC, которые, по его словам, были причастны к "постановке" терактов в Сирии с целью очернить правительство Асада, союзника Кремля. Ученый также указал на факультет лондонского университета, который, по его словам, имеет тесные связи с британской разведкой. Он назвал консультанта по менеджменту из Великобритании, который, по его мнению, мог быть "внедренным агентом", - сообщает газета. "Согласно самому экстремальному публичному заявлению Рабочей группы, "Белые каски", гуманитарная спасательная группа, во время гражданской войны в Сирии убивала мирных жителей, чтобы можно было заснять тела и ложно заявить, что они отравлены газом Асадом. Также организация предполагала, что Запад подставил Россию в связи с отравлением в 2018 году Сергея Скрипаля, российского двойного агента, который сотрудничал с МI-6, и его дочери во время атаки c применением нервно-паралитического агента в Солсбери (...)", - передает издание. (...) "Когда The Times представил Маккейгу эту информацию, он, в основном, защищал свое поведение. Он встал на защиту разглашения имен некоторых предполагаемых агентов, потому что был уверен или подозревал, что его информация является правдой. Остальное были сплетни или мимолетные комментарии. (...) По его словам, он приукрасил свои утверждения, которые он делал "Ивану", чтобы поддерживать диалог с источником: "Высказанные мной взгляды не обязательно являются моими настоящими взглядами. Я всегда непредвзято относился к тому, с кем или с чем я общался". По его словам, он "серьезно виноват" в том, что назвал свой источник, и у него не было доказательств того, что с членами группы общался настоящий российский чиновник". (...) "Тоби Кэдман, лондонский адвокат, специализирующийся на международном правосудии, заявил, что Маккейг "вступил в контакт с тем, кого он считал агентом российского государства, с целью подорвать отдельных лиц и группы, документирующие военные преступления и преступления против человечности в Сирии". "Это вопрос, который теперь необходимо будет рассмотреть правоохранительным органам и прокуратуре Великобритании", - добавил он. (...) "Комиссия по международному правосудию и подотчетности, базирующаяся в секретном месте, собрала миллион официальных документов, вывезенных из Сирии контрабандой, для использования в судебных процессах против виновных в злодеяниях. Эти документы помогли привлечь к уголовной ответственности двух бывших сирийских чиновников в Германии за преступления, связанные с применением пыток. Один осужден, другой находится под следствием. Родственники корреспондента The Sunday Times Мэри Колвин, убитой в Сирии в 2012 году, смогли представить документы Cija суду США, чтобы доказать, что она стала мишенью режима Асада", - сообщает The Times. "Cija использует сеть следователей на местах. Свидетельства, собранные им и другими организациями в Сирии, четко указывают на преднамеренные нападения на мирных жителей, больницы и конвои с гуманитарной помощью, совершаемы российскими и сирийскими самолетами (...)", - говорится в статье. Источник: The Times