26 ноября 2019 г. Марк Беннеттc | The Times Гейлену Грандстаффу в России грозит кафкианский суд "Американскому учителю потребовалось всего пару кликов на сайте онлайн-магазина, чтобы оказаться в жестокой российской тюрьме по кафкианским обвинениям в контрабанде наркотиков, которые могут привести к 20 годам лишения свободы в исправительной колонии. 53-летний Гейлен Грандстафф, бывший пожарный из Канзаса, был арестован в июле 2017 года сотрудниками полиции, которые провели рейд в его квартире в северной части Москвы, где он живет со своей русской женой Анной, после того, как он заказал бутылку чистящего растворителя на китайском сайте AliExpress", - пишет The Times. "Когда в марте дело Грандстаффа было передано в суд, судья вернул его в прокуратуру за отсутствием доказательств. Грандстаффа освободили, но запретили покидать Россию. Прокуроры обжаловали решение освободить его, и завтра он должен снова предстать перед судом", - сообщает автор публикации Марк Беннеттс. "По словам Грандстаффа, он не знал, что жидкость, которую он купил для чистки самогонного аппарата, содержала гамма-бутиролактон, химическое вещество, запрещенное в России, и он никогда не слышал о нем до своего ареста", - говорится в статье. "Офицер, отвечавший за рейд, сказал: "Это не то, что мы искали", - рассказывает Грандстафф The Times. - Они сказали, что должны забрать меня в качестве формальности, но никто не будет рассматривать это всерьез". "Вместо этого следующие 20 месяцев Грандстафф провел в нескольких грязных следственных изоляторах в Москве, где он подвергся физическому и психологическому насилию. После того, как он выступил против торговли наркотиками и производства алкоголя в своей камере, на него напали сокамерники. "В другой раз другой парень попытался нанести мне удар ножом в шею. Он ненавидел американцев", - говорит он. По его словам, тюремные охранники закрывали глаза на нападения и издевались над ним, называя его "Трамп". Ему не оказывали медицинскую помощь (...)". "Грандстафф обвиняет администрацию Трампа в том, что она отказалась от него. "Я действительно думал, что правительство будет защищать меня в большей степени", - говорит он. Перспективы вынесения оправдательного приговора невелики: в прошлом году в России только 0,43% уголовных дел завершились оправданием. "Их менталитет таков: если вас обвинили, вы преступник, - говорит он. - Это как отель Калифорния - вы никогда не сможете покинуть его" (имеются в виду последние строки знаменитой песни Hotel California - "вы можете освободить номер в любое время, но никогда не сможете уехать из него" - Прим. ред.). (...) "Российская правозащитная группа "Агора" подвергла критике это дело, которое расследовалось тем же полицейским подразделением, которое подбросило наркотики российскому журналисту-расследователю Ивану Голунову в этом году. Голунов был освобожден после публичного протеста", - указывает The Times. (...) Источник: The Times