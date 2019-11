26 ноября 2019 г. Ханна Люсинда Смит | The Times Турция испытывает российский С-400 на американских истребителях F-16 в качестве тренировочных целей "Турция приступила к испытаниям недавно приобретенной российской системы противоракетной обороны, используя в качестве тренировочных целей истребители американского производства, - сообщает The Times. - США опасаются, что система C-400 может помочь Москве собрать разведывательные сведения о западных военных возможностях, а покупка этой системы Турцией спровоцировала кризис внутри НАТО. Альянс обеспокоен покупкой российского оборудования страной-членом НАТО в то время, когда две стороны все чаще оказываются в тупиках в духе холодной войны". "На зернистых кадрах, показанных турецким телевидением, видно, как вращаются радары системы - этим утром на объекте под Анкарой начались первые испытания, во время которых в качестве тренировочных целей использовались истребители американского производства F-16, состоявшие на вооружении у турецких военно-воздушных сил в течение 32 лет. В уведомлении, выпущенном губернатором Анкары, жителей предупреждают, что сегодня и завтра самолеты F-16 и другая авиатехника будут совершать пролеты на малой высоте", - сообщается в статье. "Система С-400 была доставлена в Турцию в июле после почти трех лет переговоров между президентом Эрдоганом и президентом Путиным. Затем Турцию исключили из программы F-35 альянса НАТО, в рамках которой выпускаются истребители-невидимки нового поколения, введенные в эксплуатацию в этом году. Существовали опасения, что, если С-400 поступит на вооружение в Турции в то же время, когда туда будут доставлены F-35, Москва сможет получить информацию о новой технологии гораздо быстрее, чем это происходит обычно". "(...) Развертывание двух систем и четырех батарей, которые Турция к настоящему моменту купила у России за 2 млрд фунтов, застопорилось летом, когда Вашингтон пытался вернуть Эрдогана обратно под крыло американских вооруженных сил. Ранее Турция отклонила предложение о поставках американской ракетной системы Patriot (...). Однако наиболее серьезно отношения Турции с США пострадали из-за недавних событий в Сирии, которые подтолкнули Эрдогана глубже в объятия Путина. Наступление Турции на северо-восточную Сирию заставило президента Трамп вывести войска США из этого региона, что открыло путь для вхождения войск президента Асада, поддерживаемых российской армией". Издание напоминает, что после этого турецкий лидер побывал в Вашингтоне с государственным визитом и на повестке дня была покупка С-400, но "через два дня после отъезда из Вашингтона Эрдоган подтвердил, что он "не сдастся" по вопросу об С-400, даже если в то же время Турция будет закупать систему Patriot". "Мы рассматриваем предложения о покупке одних лишь ракет Patriot и полном отказе от российских С-400 как вмешательство в наши суверенные права", - заявил он. "Последние события означают, что вновь велика вероятность ввода санкций США в связи с этим вопросом, которые до сих пор откладывались благодаря закулисной дипломатии и личной дружбе Эрдогана и Трампа и их соответствующими зятьями", - резюмирует The Times. Источник: The Times