27 марта 2020 г. Том Уиппл | The Times Смертность от коронавируса может быть ниже, чем от сезонного гриппа "Предполагается, что уровень смертности в Великобритании от коронавируса составит менее 6 тыс. человек, что значительно ниже уровня в 20 тыс. человек, которого так боялись, согласно исследованию, в котором учтены последствия воздействия социального дистанцирования в Китае", - передает The Times. "При условии, что мы продолжим двигаться по той же траектории заболеваемости, что и в Китае, статистики из Имперского колледжа Лондона подсчитали, что число жертв вируса будет меньше, чем ежегодная смертность в Великобритании от сезонного гриппа. Тем не менее, они подчеркнули, что это не означает, что опасения по поводу массовых смертей являются паникерскими. Это означает то, что нынешняя стратегия блокировки работает", - отмечается в статье. "Наша работа показывает, что социальное дистанцирование работает против Covid-19 в качестве эффективной меры во многих странах, - указал Том Пайк из Имперского колледжа. - У нас нет причин обрубать свои парашюты, пока мы все еще над землей". "На прошлой неделе Нил Фергюсон, коллега профессора Пайка в Имперском колледже, представил модельный анализ, который заставляет предположить, что коронавирус может унести жизни 510 тыс. человек, если его не остановить, или 260 тыс., если Великобритания будет придерживаться прежней политики менее строгого вмешательства. Этот документ привел к изменению стратегии, которая включила закрытие школ и общенациональное социальное дистанцирование", - напоминает газета. "Представляя свой анализ, профессор Фергюсон сказал, что, с его точки зрения, успехом будет то, если новая британская стратегия позволит удержать смертность на уровне ниже 20 тыс. человек", - сообщается в публикации. "Новое исследование, в котором предполагается, что ситуация в Британии будет развиваться по схожему с Китаем пути, указывает, что британцам удастся добиться этого. Согласно оценке исследования, на пике эпидемии в Великобритании будет происходить более 250 смертей в день, что значительно меньше, чем 1,3 тыс. в день, ожидаемых в Италии. Наиболее вероятное предположение ученых об общем количестве смертей в Великобритании - 5,7 тыс., по сравнению с китайским показателем менее 4 тыс. Они ожидают 28 тыс. смертей в Италии, и что этот показатель будет превышен Испанией, которая, если ситуация в ней будет развиваться так, как сейчас, может потерять 46 тыс. человек". "Этот анализ основан на распространении заболевания, аналогичного тому, что наблюдалось в Китае. Профессор Пайк отметил, что один из интересных выводов из того, что фиксировалось до сих пор, заключается в том, что, несмотря на различия в культуре и реакции, в большинстве стран ситуация развивается по типу Китая", - подчеркивается в статье. (...) "Поскольку серьезность мер, применяемых в разных странах, неодинакова, это подразумевает, что существует порог социального дистанцирования, который необходимо преодолеть, чтобы подавить болезнь, и как только он будет преодолен, другие драконовские ограничения не потребуется. Это могло бы помочь странам планировать поэтапную отмену мер, которая, как ожидается, будет проводиться в течение лета", - добавляет The Times. (...) Источник: The Times