27 сентября 2021 г. Том Парфит | The Times Ушел на рыбалку: Владимир Путин отдыхает в Сибири "Российский президент Путин отполировал свой имидж туриста - была обнародована его новая фотосессия из рыболовно-походного путешествия в Сибири", - пишет The Times, добавляя, что 68-летний Путин провел отпуск с министром обороны Сергеем Шойгу в тайге (...). "Отпуск президента с Шойгу стал регулярным мероприятием. Сейчас видео и фотографии запечатлели, как он ловит щуку и идет по залитому солнцем гребню с длинным посохом. Можно было также увидеть, как Путин, в темно- зеленой одежде и шляпе с широкими полями, устраивается на ночь в палатке с чем-то вроде инфракрасного обогревателя в виде искусственного открытого огня". (...) "Путин выглядел расслабленным среди дикой природы, - замечает издание. - На других кадрах он сидит за рулем вездехода, Шойгу рядом с ним, и рассказывает, как наткнулся на "огромных" маралов. (...)". Кремль заявил, что эти кадры были сняты, когда Путин в начале этого месяца остановился на отдых в Сибири, когда он возвращался домой в Москву с экономического форума во Владивостоке, говорится в статье. (...) "В предыдущий раз Шойгу и Путин отдыхали в тайге весной - тогда они были запечатлены в одинаковых костюмах из овчины сидящими за обедом на скамейках, задрапированных шкурами животных. Во время отпуска в 2009 году Путин был запечатлен верхом на лошади топлес, а в 2017 году он снова снял рубашку во время рыбалки на сибирском озере", - напоминает газета. "Образ Путина как любителя природы постепенно вытеснил более откровенные "мачо-подвиги" его ранней карьеры, - считает The Times. - Тогда больше внимания уделялось его черному поясу по дзюдо и таким трюкам, как управление истребителем в 2000. За минувшее десятилетие или около того он усыпил тигра, стрелял дротиками в серого кита, чтобы собрать образцы кожи, и летал вместе с мигрирующими журавлями на моторизованном дельтаплане". (...) Источник: The Times