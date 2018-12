28 декабря 2018 г. Редакция | The Times Взгляд редакции The Times на режим Путина: Влад Плохой "Владимир Путин вступает в свой 20 год пребывания у власти, и лояльный ему спикер российского парламента заявил, что Конституция может быть пересмотрена, чтобы внести изменения в ограничения, накладываемые на срок правления президента в Кремле", - пишет в своей статье редакция британской газеты The Times, комментируя заявления спикера Госдумы Вячеслава Володина. "Путин хочет идти дальше и дальше. На первый взгляд, почему бы и нет? - задается вопросом редакция. - Россия стала ключевым игроком в конфликтах на Ближнем Востоке и в намечающихся конфронтациях, таких как контроль над морскими путями через тающие льды Арктики. И Америка, и Европа сдерживаются. Цена на нефть растет и, как заявляет президент, в этом году Россия получит рекордный профицит бюджета впервые с 2011 года". "Однако российский лидер отвлекает внимание от более глубокого социального кризиса, который в следующем году станет серьезным испытанием для его власти, - указывает издание. - В 2019 году Путин, скорее всего, будет вынужден провести структурные и политические реформы. Это означает, что он должен найти дорогу назад к Европе. А чтобы сделать это, ему нужно будет заключить мир с Украиной". "Путинские военные корабли совершают налет на украинские суда. Его агенты травят британских граждан, чтобы показать, что власть России проникла вглубь западных демократий. Он поддерживает убийственный режим Башара аль-Асада, чтобы указать, что у России на Ближнем Востоке больше власти, чем у Соединенных Штатов. Он отправляет два стратегических бомбардировщика в рушащуюся Венесуэлу, чтобы утвердить власть его страны над беспомощным диктатором Николасом Мадуро. В ходе своей 20-летней карьеры президент восстанавливал национальную гордость с помощью такого вот международного авантюризма", - считает британское издание. "В то же время, - отмечает The Times, - на внутреннем фронте почти пять лет западных санкций задавили экономику". "За исключением таких отраслей, как добыча нефти, газа и металлов, не много признаков выдают в России крупного глобального экономического игрока. Попытки пересмотреть пенсионную систему разжигают озлобленность", - говорится в редакционной статье. "Высокие рейтинги Путина часто основаны на благодарности за то, что он восстановил стабильность в стране, разрушенной крахом Советского Союза, шатким руководством Бориса Ельцина и подъемом олигархов. Но благодарности есть предел: около 55% россиян возлагают на него вину за рост прожиточного уровня. 30% говорят, что были бы готовы присоединиться к демонстрациям. Молодежь не знает другого лидера, за исключением Дмитрия Медведева, который был марионеточным президентом с 2008 по 2012 годы, прежде чем вернуться к вспомогательной работе премьер-министра. Они думают, что столь ценная стабильность стала эвфемизмом для коррупции и что Россия - это застойное общество". "Может быть, наивно надеяться, что режим Путина приведет Россию назад к европейским корням. Однако если страна хочет модернизировать свою экономику, ей потребуется снова открыться для западных идей и финансирования. Ответ Кремля на санкции заключался в том, чтобы пустить подавляющую часть своих внешнеполитические усилия и энергию секретных служб на попытки расколоть западный альянс. В долгосрочной перспективе эти шитые белыми нитками маневры скорее навредят, чем укрепят российскую мощь, престиж и прогресс за границей, и популярность Путина дома. И есть признаки того, что эта "долгосрочная перспектива" уже наступила", - заключает газета. Источник: The Times