28 июня 2021 г. Чарльз Бремнер | The Times Британия веками травила русского медведя "Россия аннексирует Крым, а Великобритания отправляет военные корабли в Черное море. Лондонская газета ознаменовывает этот эпизод карикатурой, на которой отважные британцы стегают российского лидера, изображенного в виде медведя. На дворе стоял 1791 год, королем был Георг III, а медведем - императрица Екатерина Великая, но месседж был тем же, что и в приступах патриотизма на прошлой неделе, вызванных броском HMS Defender через воды, право на которые заявляет Россия. Карикатуры с затравливаемыми медведями остались теми же и 1850-х годах, когда вместе с Францией Наполеона III Британия вернулась в Крым с армией, чтобы воспрепятствовать - огромной ценой - российской экспансии", - пишет парижский корреспондент The Times Чарльз Бремнер. "Британия имеет долгую историю подначивания русских, а также неверной оценки их ответной реакции. Хотя сейчас Великобритания является лишь средней державой, отделенной от Европы, яростная реакция Москвы на прошлой неделе, дополненная угрозами превратить в пар следующий боевой корабль Королевского флота, говорит о способности Лондона брать вес не по своим силам, когда речь б идет о состязании с Кремлем", - говорится в статье. "Британские интриги против царской России в "великой игре" XIX века внесли вклад в укрепление веры Москвы в подлость англичан. Русские до сих пор утверждают, что за убийством Распутина, фаворита королевы Александры, в 1916 году стояли британские агенты, - отмечает Бремнер. - С точки зрения русских, в 1918 году МI-6 предприняла ловкие попытки саботировать большевистскую революцию и замышляла убийство Ленина. Позже Сталин никогда не доверял своему союзнику Черчиллю, и, несмотря на то, что Россия вербовала предателей из МI-6 в 1950-х годах, имидж британского коварства оттачивался настоящими удачными маневрами времен холодной войны. Одним из них была вербовка МI-6 шпиона КГБ Олега Гордиевского в 1970-х годах (...)". "(...) Юрий Андропов, стареющий бывший босс КГБ, руководивший Советским Союзом в 1983 году, был убежден, что учения НАТО Able Archer были обманом для подготовки к ядерной атаке на его страну и привел свои ракеты в боевую готовность. В ответ Тэтчер и Рейган переключились на нейтрализацию угрозы войны, вовлекая Москву во взаимодействие при Михаиле Горбачеве, гораздо более непредубежденном преемнике Андропова. Вскоре, однако, настала очередь Горбачева испытать чувство предательства, которое издавна преследовало Россию в ее отношениях с Западом (...). Горбачев более чем когда-либо верит, что в 1989 году Великобритания, Германия и Франция нарушили соглашения о том, чтобы ответить на вывод советских войск из государств-сателлитов в Центральной и Восточной Европе удержанием НАТО вне старой восточной сферы влияния Москвы", - говорится в публикации. "Нынешняя неспособность Европы контролировать Россию в значительной степени проистекает из разногласий по поводу продвижения на восток и необходимости более жестко приструнить России или признания ее права на сферу влияния (...)", - указывает Бремнер, замечая, что этот раскол был продемонстрирован в Брюсселе на прошлой неделе, когда бывшие члены советского блока пресекли попытку президента Франции Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель пригласить Путина на первый с 2014 года саммит. "В 1989 году Горбачев считал, что у него есть договоренность о создании "общего европейского дома" - видения, впервые выдвинутого в 1960-х годах Шарлем де Голлем - от Атлантики до Урала - свободного от американского господства. Распад СССР и окончание холодной войны в 1991 году поставили на этом крест, и страны Восточной Европы, включая Польшу и бывшие советские республики в Прибалтике, начали присоединяться к НАТО и ЕС. Бомбардировка НАТО Сербии, союзницы России, в 1999 году для защиты ее провинции Косово ошеломила россиян, которые считали, что при президенте Ельцине их страна вошла в цивилизованный Запад. Конечной провокацией Запада для России стало обещание НАТО в 2008 году будущего членства, хотя и без указания сроков, Украине и Грузии; Кремль считает, что эти государства находятся в пределах ее оборонительного периметра. Масла в огонь подлила поддержка "цветных" восстаний на Украине и в последнее время в Белоруссии (...)", - напоминает автор публикации. Бремнер отмечает, что некоторые западные деятели, в том числе Джордж Кеннан, архитектор послевоенной политики сдерживания советского экспансионизма, считают, что расширение НАТО на восток было катастрофой, которая оттолкнула Россию. "Кеннан, умерший в 2005 году в возрасте 101 года, назвал это "самой роковой ошибкой" Америки со времен холодной войны", - пишет он, продолжая, что хотя "никто не выступает за отступление ЕС или НАТО, (...) некоторые страны континента выступают за двойной подход, занимая твердую позицию по Украине и российскому вмешательству и в то же время давая Путину больше пространства. Эта группа, возглавляемая сейчас Макроном и поддерживаемая Меркель, (...) утверждает, что лучший способ успокоить российскую паранойю и обуздать злонамеренное поведение Путина - это взаимодействовать с ним, в то же время используя угрозу санкций. (...) Макрон и Меркель вряд ли послали бы эсминцы, чтобы уколоть российского правителя провокацией, как это сделала Британия на прошлой неделе", заключает Чарльз Бремнер. Источник: The Times