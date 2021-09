28 сентября 2021 г. Кэт Лей | The Times Не можете влезть в одежду, которую носили в 21? Вы рискуете заболеть диабетом "Если вы больше не можете влезть в брюки, которые носили в 21 год, то вам грозит риск заболеть диабетом, даже если у вас нет лишнего веса, утверждает эксперт по этому заболеванию. Профессор Рой Тейлор из Университета Ньюкасла представил результаты, свидетельствующие, что даже люди со здоровым весом, страдающие диабетом 2 типа, могут обратить его вспять, потеряв от 10 до 15% своего веса", - передает The Times. "Как показывает практика, в настоящий момент объем вашей талии должен быть таким же, как когда вам было 21. Если вы не можете надеть брюки того же размера сейчас, у вас слишком много жира и, следовательно, вы рискуете развить диабет 2 типа, даже если у вас нет лишнего веса", - заявляет он. "Команда исследователей во главе с Тейлором утверждает, что это заболевание, по всей видимости, вызывается слишком большим количеством жира вокруг печени и поджелудочной железы независимо от индекса массы тела (ИМТ). Результаты ученых были представлены на ежегодном онлайн-собрании Европейской ассоциации изучения диабета", - сообщается в публикации. (...) "Диабет 2 типа возникает, когда поджелудочная железа не может вырабатывать достаточно инсулина или вырабатываемый ею инсулин не работает должным образом и не контролирует уровень сахара в крови. 8 из 12 участников исследования с нормальным ИМТ и диабетом 2 типа вошли в ремиссию - больше не нуждаясь в лекарствах - после того, как потеряли от 10 до 15% своего веса с помощью программы низкокалорийных супов и коктейлей. Уровень жира в печени и поджелудочной железе упал, и активность клеток поджелудочной железы, вырабатывающих инсулин, возобновилась", - пишет The Times. "По словам Тейлора, врачи склонны предполагать, что диабет 2 типа имеет другую причину у людей, не страдающих избыточным весом, и назначают этим пациентам инсулин и другие лекарства на гораздо более ранней стадии, чем другим диабетикам. "Если люди с нормальным весом теряют от 10 до 15% своего веса, у них есть очень хорошие шансы избавиться от диабета, - сказал он. - Это должно стать тревожным сигналом для врачей, и, поскольку каждый десятый из 4,5 млн человек с диабетом 2 типа в Великобритании имеет нормальный вес на момент постановки диагноза, нельзя терять время, чтобы донести это сообщение". "Эти результаты подтверждают идею "личного жирового порога", уровня жира в организме, выше которого у человека разовьется диабет 2 типа, даже если он имеет нормальный вес", - предупреждает издание. (...) "Британская система здравоохранения тестирует диету, нацеленную на то, чтобы отправить сахарный диабет 2 типа в ремиссию. (...) В Великобритании с диабетом живут рекордные 5 млн человек, что обходится системе здравоохранения в 13% бюджета на ежегодную выписку лекарств. Около 90% имеют тип 2, который в значительной степени вызван избыточным весом или неправильным питанием и образом жизни. Если не лечить диабет, он может привести к ампутации конечностей, заболеванию почек, инсульту, сердечным приступам и проблемам с глазами". "За последние 15 лет число диагнозов заболевания удвоилось, несмотря на исследования, показывающие, что диета, физическая активность и потеря веса могут вдвое снизить риск диабета 2 типа у многих людей. Те, у кого развивается сахарный диабет 2 типа, может войти в ремиссию, произведя изменения в образе жизни. Итальянское исследование показало, что отказ от переработанного мяса и рафинированных углеводов в пользу средиземноморской диеты, состоящей из зеленых овощей, рыбы, орехов и оливкового масла, дает людям с диабетом 2 типа 15-процентную вероятность ремиссии через год", - говорится в публикации. Источник: The Times